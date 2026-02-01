Aktualizováno: GALERIE: Na podporu prezidenta Pavla se shromáždilo až 90 tisíc lidí
- Na podporu prezidenta Petra Pavla přišlo do centra Prahy podle organizátorů 80 až 90 tisíc lidí, Staroměstské i Václavské náměstí se zaplnily a policie musela omezit přístup.
- Účastníci nesli české, evropské, ukrajinské i alianční vlajky a transparenty kritizující vládu a politickou situaci; zaznívala hesla na podporu demokracie i prezidenta.
- Demonstrace se konaly také v dalších městech Česka, spolek Milion chvilek jimi reaguje na spor prezidenta s představiteli Motoristů ohledně nejmenování ministra.
Asi 80 až 90 tisíc lidí se v neděli odpoledne podle organizátorů ze spolku Milion chvilek zúčastnilo shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla na pražském Staroměstském a Václavském náměstí. Šlo o reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Lidé se sešli i v dalších městech, za dva týdny se akce mají konat v desítkách či stovkách obcí. Pokud spolek získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, chce uspořádat velkou manifestaci na pražské Letné.
Spor mezi Pavlem a Macinkou vygradoval v úterý. Pavel oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.
Účastníci asi hodinu a půl dlouhého shromáždění zaplnili celé Staroměstské a spodní část Václavského náměstí, kam organizátoři kvůli velkému zájmu umístili obrazovky s přenosem z hlavního dějiště. Horní část Václavského náměstí není plně přístupná kvůli stavbě tramvajové trati. Lidé si na shromáždění přinesli vlajky ČR, Evropské unie či Ukrajiny, na Václavském náměstí byly k vidění i íránské vlajky. Na transparentech stála hesla jako Stop Burešově vládě trestně stíhaných, Slušnost není slabost, pane Macinko, Vaření žáby (demokracie) v přímém přenosu či Zvedni pacinku pro demokracii. Lidé dorazili i s portréty prezidenta a skandovali hesla jako Už jsme tady nebo Ať žije Pavel.
Prezident Pavel dnes ocenil českou společnost, která se podle něj dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Zároveň poděkoval za účast občanů na shromáždění. Macinka v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize řekl, že respektuje, že voliči opozice chtějí jít vyjádřit svůj názor. „Ale i oni by měli respektovat, že před čtyřmi měsíci proběhly nějaké volby a v nich těchto lidí nebylo dost na to, aby zvítězila politická reprezentace, kterou dnes reprezentuje Petr Pavel,“ řekl.
Lídr Milionu chvilek Mikuláš Minář na akci řekl, že Česko nesmí zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu prezidentku Zuzanu Čaputovou. Lidé mají podle něj vyjádřit Pavlovi podporu za dva týdny v každé obci, kde se najdou zájemci. Občany vybídl i k účasti na akci na podporu Ukrajiny, která se na Staroměstském náměstí koná 21. února.
Spolek chce svolat manifestaci na Letnou
V případě, že se podaří posbírat milion podpisů pod výzvou na podporu Pavla, chce spolek svolat manifestaci na Letnou. Se začátkem shromáždění počet podpisů překročil 600 tisíc, k dnešním 17:30 už počet stoupl na 620 tisíc. Na Letné uspořádal Milion chvilek svou největší akci v létě roku 2019. Protestu proti vládě Andreje Babiše (ANO) se tehdy podle organizátorů zúčastnilo asi čtvrt milionu lidí.
Policie dnes musela vzhledem k velkému počtu účastníků uzavřít přístup dalších lidí na Staroměstské náměstí z Železné a Celetné ulice a pro auta Pařížskou ulici, jinak bylo vše bez problémů. Řekl po skončení akce policejní mluvčí Jan Daněk. Pražská záchranná služba podle jejího mluvčího Karla Kirse ošetřila na místě 13 lidí, převoz do nemocnice nebyl nutný u žádného pacienta, byly to především chvilkové slabosti, řekl před 18:00.
Lidé se sešli i v dalších českých městech. Náměstí Republiky před Východočeským divadlem v Pardubicích bylo odhadem ze tří čtvrtin plné, v Hradci Králové přišli lidé podpořit prezidenta na náměstí 28. října. Symbolickým výšlapem na rozhlednu Růženka se k iniciativě připojilo několik desítek lidí v Děčíně. Stovky lidí dorazily ke Gahurově prospektu ve Zlíně, někteří z účastníků přišli oblečení ve flanelových košilích. Podporu prezidentovi vyjádřili lidé i v Uherském Hradišti či v Kyjově na Hodonínsku.
Na shromážděních v Praze zazněly výzvy k odvolání Macinky, ale i proti zrušení služebního zákona a poplatků za ČT a Český rozhlas. Na Staroměstské náměstí dorazili například i předsedové ODS, Starostů, Pirátů či TOP 09. Vystoupili například herci Hynek Čermák a Jitka Čvančarová, zpěvačka Hana Ulrychová, kněz a teolog Marek Orko Vácha či vědec Daniel Kortus.
Macinka v neděli v ČT řekl, že on a ministerstvo zahraničí budou ignorovat Kancelář prezidenta republiky. „Myslím, že situace by měla být zklidňována, proto mně nezbývá nic jiného než pana prezidenta nejenom já osobně ale i jako ministerstvo zahraničí ho budeme prostě teď ignorovat,“ řekl. Odmítl se za své SMS omluvit, ignorovat prezidentskou kancelář je podle něj nejrozumnější způsob, jak situaci neeskalovat.