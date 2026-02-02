Arx chce zreplikovat maďarskou investici. Kupuje českou účetní firmu a hodlá ji ztrojnásobit
- Arx Equity Partners sází na osvědčený recept.
- Kupuje českou účetní firmu, k níž chce přikupovat konkurenci.
- Cílem je firmu do pěti let ztrojnásobit.
Investiční fond Arx Equity Partners získal majoritní podíl ve společnosti Proxy Holding, poskytovateli služeb v oblasti daní, účetnictví, auditu a mzdové agendy. Investice navazuje na předchozí zkušenosti společnosti Arx v oblasti profesionálních služeb a představuje její druhou platformovou investici v tomto sektoru v regionu střední Evropy.
Společnost, která byla založena v roce 1991, v Česku působí pod značkou HLB Proxy. S tržbami kolem 120 milionů korun a 80 zaměstnanci se řadí ke středně velkým hráčům. Lídry na trhu jsou firmy z velké čtyřky jako EY a KPMG, které následuje skupinka stále ještě velkých a mezinárodně zvučných jmen typu BDO, Grant Thornton nebo Moore. Zatímco velká čtyřka generuje tržby ve vysokých miliardách korun, druhá kategorie firem ročně utrží vyšší stovky milionů korun.
