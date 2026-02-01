Největší zásobárnou zlata na světě je jaderný bunkr ve Švýcarsku. Každý týden tam přibude tuna
- Tether Holdings SA se stala významným hráčem na trhu se zlatem.
- Společnost loni nakoupila více než 70 tun zlata a plánuje pokračovat v nákupech.
- Své zásoby uchovává v jaderném bunkru.
Ve Švýcarsku je asi 370 tisíc jaderných bunkrů. Je to dědictví z dob studené války, v dnešní době se ale využívají jen zřídka. Až na jeden, kolem kterého je rušno. Je chráněn několika vrstvami oceli a každý týden se tam do vysoce zabezpečeného trezoru přiveze více než tuna zlata. Vlastníkem těchto zásob je kryptoměnový gigant Tether Holdings SA, který se za poslední rok v tichosti stal významným hráčem na trhu se zlatem, píše agentura Bloomberg.
Zmíněný trezor nyní představuje největší známou zásobárnu zlata na světě mimo banky a státní instituce. Společnost Tether se tak stala zosobněním spojení světa kryptoměn se světem zlata, přičemž jejich sdílená nedůvěra vůči státním dluhům je hlavním faktorem, který přispěl k rychlému růstu cen zlata v poslední době. Zlato se teď prodává za dosud nevídaných více než 5300 dolarů, tedy přes 107 tisíc korun za troyskou unci.
Přesto je o vnitřním fungování této společnosti či o její strategii ohledně zlata nyní známo relativně málo. Když loni dva z nejvýše postavených obchodníků se zlatem odešli z banky HSBC Holdings, začalo se čile spekulovat, kam zamíří. Málokdo čekal, že odpovědí bude právě Tether.
Tether bude nadále investovat do zlata
Generální ředitel společnosti Tether Paolo Ardoino v rozhovoru s agenturou Bloomberg popsal roli firmy na trhu se zlatem jako podobnou centrální bance. Zároveň předpověděl, že geopolitičtí rivalové Washingtonu začnou používat alternativy k dolaru kryté zlatem. Nastínil také, že společnost plánuje pokračovat v investování svých obrovských zisků do zlata, a zároveň začít konkurovat bankám při obchodování s tímto kovem.
„Brzy se prakticky staneme jednou z největších, řekněme, zlatých centrálních bank na světě,“ řekl.
Aktivity Tetheru vyčnívají i v těchto historických dobách pro trh se zlatem. Společnost rychle zvyšuje nákupy, za loňský rok nakoupila přes 70 tun zlata do svých rezerv a pro svůj zlatý stablecoin, spočítal Bloomberg. To je více než téměř jakákoli jednotlivá centrální banka - s výjimkou polské, která nakoupila ještě více zlata, a to 102 tun. Je to také více, než nakoupily všechny kromě tří největších burzovně obchodovaných fondů (ETF), jež reprezentují kolektivní aktivitu desetitisíců jednotlivých obchodníků a investorů.
Celkem 140 tun zlata
Tether aktuálně drží kolem 140 tun zlata, uvedl Ardoino. Většinu má v rezervách, zbytek je zlato, kterým kryje svůj zlatý token. Tato zásoba má hodnotu přibližně 24 miliard dolarů (přes 487 miliard korun) a představuje největší známou zásobu zlata mimo centrální banky, ETF a komerční banky, jejichž trezory tvoří hlavní uzly při obchodování se zlatem.
A tato zásoba stále roste: Ardoino uvedl, že Tether nakupoval přibližně jednu až dvě tuny zlata týdně a plánuje v tom pokračovat určitě ještě několik měsíců. „Pak samozřejmě, podle situace na trhu, se rozhodneme. Ale já si myslím, že budeme pokračovat tímto směrem,“ dodal 41letý Ardoino, který je z Itálie.
Když byl dotázán, zda existuje bod, kdy by Tether mohl nákupy zlata snížit, Ardoino odpověděl: „Možná je snížíme, ale zatím nevíme. Naši poptávku po zlatě budeme vyhodnocovat čtvrtletně,“ dodal.
Tether vydělává peníze prostřednictvím svého dolarového stablecoinu. Ten je na trhu kryptoměn gigantem, v oběhu je těchto stablecoinů za 186 miliard dolarů (3,8 bilionu korun). Společnost přijímá skutečné dolary výměnou za token USDT a přijaté peníze investuje do amerických státních dluhopisů a dalších aktiv, včetně zlata. Tím získává miliardy dolarů na úrocích a jako zisk z obchodování.
Držení fyzického kovu je pro firmu klíčové, uvedl Ardoino. A to natolik, že společnost přistoupila k neobvyklému kroku a zlato si uchovává sama v bývalém jaderném bunkru ve Švýcarsku, chráněném několika vrstvami tlustých ocelových dveří. „Je to místo jako z Jamese Bonda,“ řekl Ardoino. „Je to šílené.“
Přispěli k loňskému růstu ceny
Tajemná povaha trhu se zlatem znamená, že ačkoliv je snadné popsat obecné faktory investování, je obtížné přesně určit, kdo stojí za nákupy. Například Čína oficiálně zveřejnila, že za loňský rok nakoupila 27 tun zlata. Mnozí obchodníci se ale domnívají, že ve skutečnosti nakoupila mnohem více. Rozsah deklarovaných nákupů Tetheru je takový, že někteří pozorovatelé trhu poukazují na jejich roli při ovlivňování globálních cen.
Analytici společnosti Jefferies Financial Group uvedli, že nákupy Tetheru pravděpodobně přispěly k loňskému růstu ceny zlata, který dosáhl asi 65 procent. Firmu Tether popsali jako významného nového kupce, který může zajistit udržitelnou poptávku po zlatě. Sám Ardoino se nehodlá spokojit jen s nákupy zlata - chce také, aby s ním Tether obchodoval. Tether byl původně spojen s firmou Bitfinex, sídlo má v Salvadoru.