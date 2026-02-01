Telekomunikační obchod roku. Německo v chudší realitě. První tečka za českým cyklobyznysem
První česká tečka za cyklobyznysem. Ambiciózní hráč padl, další balancuje, trh vyhlíží dva roky chaosu
Píše se rok 2021 a z Česka se stal národ cyklistů. Před obchody se vinou meandrující fronty cyklistických noviců a jejich jména rychle plní pořadníky prodejců. Kola nejsou a adepti jsou ochotni je nakupovat s obdobným gustem jako byty. Totiž za každou cenu. Byznysově jde o zlatý věk a nikdo z hráčů v branži nedokáže dohlédnout, co nastane jen o pár let později. Totiž totální kocovina, která začne dusit trh. Letos v lednu tento proces pokročil do další fáze. První firma, někdejší ambiciózní hráč cyklobyznysu, padla do konkurzu.
Ivana Tykač koupila slavnou pražskou vilu. Hledá dva až tři obdobně naladěné majitele
Torzo tohoto domu kdysi bývalo honosnou vilou v unikátním souboru na pražských Vinohradech. Před několika lety ji ale její vlastník začal bez potřebného povolení demolovat. Bourání se podařilo úřadům zastavit, na další osud domu ale už vliv neměly. Ruina tu stojí dosud. Před pár měsíci se ale přeci jen něco změnilo. Vilu dostala do vlastnictví firma podnikatelky a zakladatelky think tanku Solvo Ivany Tykač.
VIDEO: Stavím „velký RegioJet“ a plánuji deset dětí, vyberu z nich nástupce, říká Radim Jančura v pořadu FLOW
Německo se probudilo do chudší reality. Firmy nakupují škodovky a dacie místo mercedesů a tesel
Největší ekonomika Evropy a největší obchodní partner Česka si prochází jedním z nejnáročnějších období od světové finanční krize. Německé hospodářství si v letech 2023 a 2024 prošlo recesí a až loni podle předběžného odhadu zastavilo propad, když připsalo dvě desetiny procenta. Spolková republika se potýká s firemními insolvencemi, jichž bylo loni nejvíce za dvacet let, i s počtem nezaměstnaných, který byl vyšší naposledy v roce 2010.
Telekomunikační obchod roku. ČEZ prodává pátého největšího poskytovatele internetu
Společnost Telco Pro Services, která spadá do polostátní energetické skupiny ČEZ, láká investory na prodej svého regionálního poskytovatele telekomunikačních sítí. Součástí nabízeného balíku jsou jak koncoví zákazníci, tak takzvaná infrastruktura poslední míle včetně optické sítě. Prodej má na starosti poradenská firma Roklen, která stejně jako samotný ČEZ zahájení prodejního procesu potvrdila.
Olympiáda startuje za týden, v Itálii je stále staveniště. Podívejte se na fotky přímo z místa
Zimní olympijské hry se po 12 letech vracejí do Evropy. Hlavními hostiteli sportovního svátku budou od 6. do 22. února italská města Milán a Cortina d'Ampezzo, která nabídnou unikátní kombinaci městských sportovních arén a horských areálů. Itálie chce navíc udělat dojem – její hry mají být údajně příkladem udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Očekává se účast zhruba 2900 sportovců z více než 90 zemí světa, v plánu je 16 sportů a 116 medailových disciplín.