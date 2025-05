Ostrovní ráj pandemie připravila o zisky z cestovního ruchu

Maledivy jsou turistický ráj. | Zdroj: Profimedia

Státní dluh Malediv se v posledních letech výrazně zvýšil. Tento nárůst je částečně způsoben rozsáhlými půjčkami na ambiciózní infrastrukturní projekty, jako je most přátelství mezi Čínou a Maledivami a rozšíření mezinárodního letiště Velana. Kromě toho pandemie covidu-19 vážně ovlivnila ekonomiku závislou na cestovním ruchu, která se v roce 2020 snížila o třetinu, což si vyžádalo zvýšené vládní výdaje na zmírnění poklesu.

Finanční stabilitě by však do budoucna měly pomoci vysoké příjmy z cestovního ruchu a zahraniční finanční podpora, zejména ze strany Indie, která koncem loňského roku oznámila záchranný balíček pro souostroví. Podle analytiků by měl poměr veřejného dluhu k HDP v letošním roce činit 125 procent HDP.