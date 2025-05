Trump sráží evropskou ekonomiku. Letošní růst bude slabší, než se čekalo, předpovídá Brusel

Evropská komise výrazně zhoršila výhled růstu ekonomiky Evropské unie na letošní rok. Zdůvodňuje to nejistotou způsobenou změnami v obchodní politice Spojených států. Hrubý domácí produkt (HDP) se má zvýšit o 1,1 procenta, zatímco v podzimním výhledu komise letošní růst odhadovala na 1,5 procenta. Zhoršený je i odhad růstu české ekonomiky, na 1,9 procenta.

V příštím roce tempo růstu podle nové prognózy zrychlí na 1,5 procenta, zejména díky pokračujícímu růstu spotřeby a zotavení investic. Loni ekonomika EU vykázala růst o jedno procento.

Dál by se měla snižovat inflace. Na letošní rok ji Evropská komise odhaduje na 2,3 procenta, na příští rok pak na 1,9 procenta. Loni míra inflace v zemích EU činila 2,6 procenta.

Komise varovala, že další roztříštění světového obchodu by mohlo ještě více zpomalit růst HDP a znovu vyvolat inflační talky. Častější jsou ve světě i katastrofy související s klimatem, které zůstávají trvalým rizikem pro další růst. Naopak podpořit by ekonomiku EU mohlo snížení obchodního napětí mezi EU a USA nebo rozšiřování obchodu EU s dalšími zeměmi. Příznivé by pro růst mohly být i zvýšené výdaje na obranu, pokrok v reformách na podporu konkurenceschopnosti či úspory a investice.

Prognóza komise předpokládá, že cla na dovoz zboží z EU, a prakticky všech ostatních partnerů, do USA zůstanou na deseti procentech. To znamená na úrovni platné k 9. dubnu, s výjimkou cel na ocel, hliník a automobily a celních výjimek na některé výrobky. Vývoz z EU letos podle odhadu vykáže růst o 0,7 procenta, příští rok o 2,1 procenta.

Soukromá spotřeba se v letošním roce podle Evropské komise zvýší o něco více, než se předpokládalo na podzim, mimo jiné díky nadále odolnému trhu práce. Loni bylo v EU vytvořeno rekordních 1,7 milionu pracovních míst a letos by navzdory slabšímu růstu měly vzniknout další dva miliony pracovních míst. Míra nezaměstnanosti tak příští rok podle odhadu klesne na rekordní minimum 5,7 procenta z letošních 5,9 procenta.

Evropská komise také zhoršila letošní odhad růstu HDP pro eurozónu, a to na 0,9 procenta, zatímco na podzim čekala růst o 1,3 procenta. Příští rok čeká růst HDP v zemích platících eurem o 1,4 procenta. Inflaci komise na letošek odhaduje na 2,1 procenta, příští rok čeká zpomalení na 1,7 procenta. Dvouprocentního cíle Evropské centrální banky by měla inflace dosáhnout v polovině letošního roku, což by bylo dříve, než komise dosud předpokládala.

Přibrzdí i česká ekonomika

Evropská komise zhoršila i výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Hrubý domácí produkt se má zvýšit o 1,9 procenta. V předchozím výhledu, zveřejněném loni na podzim, komise počítala na letošek s růstem o 2,4 procenta. Na příští rok počítá komise jen s mírným zrychlením tempa růstu HDP, a to na 2,1 procenta.

Komise očekává, že růst české ekonomiky bude tažen především domácí poptávkou. Obnovení růstu reálných mezd pomohlo k tomu, že spotřeba domácností se stala opět hlavním pohonem ekonomické aktivity, přestože se důvěra spotřebitelů snižuje. Vnější prostředí zůstává složité kvůli zpomalení tempa růstu u hlavních obchodních partnerů a pokračujícím obchodním sporům, což tlumí přínos exportu. Inflace se postupně snižuje díky utlumení cen energií, zatímco ceny služeb a potravin se zvyšují. Veřejné finance by měly zůstat stabilní i po odeznění mimořádných vládních opatření, dodala komise.

Míra inflace v letošním roce v České republice zvolní na 2,2 procenta z loňského tempa 2,7 procenta, uvádí prognóza. V příštím roce tempo růstu spotřebitelských cen podle odhadu EK zpomalí na dvě procenta. I přes zrychlení hospodářského růstu se očekává, že míra nezaměstnanosti zůstane v nadcházejících dvou letech stabilní na úrovni 2,6 procenta, což je jedna z nejnižších hodnot v EU.