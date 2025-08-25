VZP letos počítá se schodkem 7,5 miliardy korun, odpovídá plánu
Všeobecná zdravotní pojišťovna očekává za letošní rok schodek hospodaření ve výši 7,5 miliardy korun, vyplývá z výsledků za období leden až červenec. V plánu přitom bylo 7,7 miliardy, zatímco loni činil deficit necelých pět miliard. Na tiskové konferenci po jednání správní rady to oznámil její předseda Tom Philipp (KDU-ČSL). Veřejné zdravotní pojištění jako celek letos hospodaří s částkou 504 miliard korun.
Ve zdravotně-pojistném plánu (dále ZPP), který je rozpočtem pojišťovny, VZP plánovala letos hospodařit s více než 320 miliardami korun. Schodek bude dorovnán z úspor z předchozích let. „Předpokládáme, že ZPP tak, jak byl naplánován, bude i dodržen," uvedl Phlipp.
Do konce července byly příjmy 182 miliard korun, výdaje o miliardu vyšší. Z nich šlo 175 miliard na zdravotní služby. Na běžných účtech měla pojišťovna na konci července deset miliard korun a v rezervním fondu přes 4 miliardy.
Loni byly příjmy pojišťovny podle výroční zprávy téměř 298 miliard korun, meziročně stouply o necelých osm procent. Výdaje vzrostly na více než 302 miliard, tedy zhruba o 8,5 procenta. Na zdravotní péči z nich šla většina, přes 294 miliard, což je asi o desetinu více než předchozí rok. Náklady na lůžkovou péči činily zhruba 170 miliard, na ambulantní kolem 80 miliard a na léky přes 27 miliard korun.
Plánovaný schodek měl loni i systém veřejného zdravotního pojištění, ve kterém působí šest pojišťoven, jako celek. V plánech pojišťoven byly náklady 513 miliard korun, příjmy 502 miliard a jedenáctimiliardový schodek. V letošním roce veřejné zdravotní pojištění hospodaří s 504 miliardami korun, na příští rok to bude 546 miliard.