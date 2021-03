Čtvrtek je malý pátek. A proto si namíchejte Cuba Libre

Gurmet

Můžete si ho objednat v příšerné kvalitě u stánku na hudebním festivalu, se špatným rumem a zvětralou kolou z postmixu a stále půjde v nouzi pít. Také ho ale můžete dostat za horkého letního večera v dobrém baru, osvěžující, ledový a hrdě obyčejný. Cuba Libre je modrý límeček mezi nápoji, možná první koktejl, který jste okusili, přímá spojnice mezi pubertálními upatlanými kelímky a elegantním barem na Playa del Este s jazzovou hudbou a nažehlenými košilemi. Současně je také symbolem demokracie politické, či spíše toho, že politické systémy vždy nakonec podlehnou touhám lidí. Vždyť co by k sobě mělo jít méně než kubánský rum, po desetiletí vlajková loď castrovského socialistického hospodářství a nejameričtější, nejkapitalističtější nápoj všech dob, tedy Coca-Cola?

Kořeny tohoto koktejlu ovšem sahají dávno před Fidela. Najdeme je na samém začátku dvacátého století, kdy Kuba, vzdálená jen kousíček od Floridy, byla pod silným vlivem USA a američtí byznysmeni a mafiáni rádi trávili své dovolené po havanských barech. Když se v roce 1900 začala na ostrov dovážet i tmavá sladká limonáda z Atlanty, netrvalo dlouho, než někoho napadlo smíchat ji s místním nejběžnějším alkoholem. Název „Cuba Libre“ byl pak oblíbeným místním přípitkem. Do zbytku světa pak koktejl rozšířili za druhé světové války američtí vojáci, kteří v tropických oblastech rádi ochutnávali místní rumy a míchali si je s limonádou, která je doprovázela kamkoli. A i když kubánská značka Bacardi po Castrově revoluci přesídlila do Portorika, tento koktejl bude navždy spjatý s Ostrovem svobody. Pokud si jej chcete vychutnat i dnes, nejdůležitější otázkou je, jaký rum? Či spíše „světlý, nebo tmavý“? Klasikou je mladý bílý rum, nejlépe kubánský, mnoho lidí ale dává přednost kořeněnému tmavšímu. A i když byste na Cuba Libre neměli vytahovat svou nejlepší XO Reservu, té by byla opravdu škoda, trochou experimentování s dobrými rumy určitě nic nezkazíte. Ostatně, udělejte si to podle sebe, my vám do toho mluvit nebudeme. Je to přece demokratický koktejl.

Klasickou volbou rumu je Havana Club, buďto bílý tříletý, nebo pětiletý zlatý. Bacardi sice už není z Kuby, ale zase má punc původnosti. Milovníci silnějších chutí mohou zkusit tmavé rumy, třeba filipínský Don Papa nebo trinidadský Kraken Black. K nim patří Coca-Cola. U Pepsi či RC nám snad prominou, ale zde musí být originál. A prosím náležitě vychlazená z právě otevřené skleněné láhve nebo plechovky, žádné včerejší zbytky v petce. Opravdu hodně ledu (jste v tropech!) a kousek limety. Salud!

Na přípravu budete potřebovat: 5 cl bílého rumu, 12 cl Coca-Coly a měsíček limety. Odměřte tekuté ingredience do vysoké sklenice plné ledu. Ozdobte limetou.