Do Teplic za gastrozážitkem? Rozhodně do J&J

Gurmet

Ten před pěti lety začal a taky uspěl s kvalitní kávou a italským bistrem Deli v Mostě, kde byste to určitě nečekali. Později se proto rozkročil do Chomutova a taky lázeňských Teplic, kde v roce 2019 otevřel restauraci Lagarto J&J. Je jedno, jestli jí budeme říkat fine dining nebo zážitková gastronomie, každopádně ale určitě patří mezi nejlepší restaurace na severu. A taky jeden z podniků, který i během lockdownu dokázal kvalitní jídlo „nacpat“ do krabičky, takže „hosté“ nepřišli o výborné burgery s čedarem, majonézou z pražené hořčice, kvašákem, salátem, slaninou a hranolky nebo vepřovou panenku s černým kořenem, houbami, perlovou cibulí a hořčicí. A samozřejmě ani o flank steak s misem a jusem, protože J&J je i poctivá stejkárna.

„Na otevírání podniků si začínám zvykat. Dělám si srandu. Ale každý rok otevíráme další a tenhle rok nás čeká ještě otevření dalšího podniku v září. Každopádně Lagarto J&J je první restaurační projekt a už nyní se těšíme na reakce hostů,“ řekl Jan Hawelka při otevření restaurace.

Stejně jako v Mostě prostě Hawelka i v Teplicích nabídl něco, co ve městě stále chybělo. Tedy nejen kvalitní, moderní a cenově dostupné jídlo, ale i prostředí a servis, které si na kvalitu jen nehrají, zatímco „kasírují“ prémiovou cenu. K němu patří i velká terasa či aperitiv bar a taky špičková kavárna nebo cukrárna.

J&J je totiž několik podniků v jednom: ráno otvírá snídaněmi, pak pokračuje jako kavárna, přes oběd se mění na restauraci, odpoledne zase na cukrárnu a večer končí jako bar a restaurace s vlastním pivem. Co se týče stylu kuchyně, hraje tu prim sharování; uprostřed stolu tak často uvidíte kuře, rybu nebo i stařený steak a kolem masa spoustu různých dipů a omáček. Takže až budete náhodou v Teplicích a budete mít nejen hlad a žízeň, víte, kam jít.

