Nová whisky X by GLENMORANGIE je stvořená pro míchané drinky

Stále více lidí investuje poslední dobou do vína, stále více z nich ho ale nakonec stejně radši vypije. Asi tak lze nejlépe popsat trend popularity investování do vína, kdy se z investice prostě stane neodolatelná tekutá vášeň. A aby taky ne, jen blázen by investoval do hypermarketového vína, které stejně nevydrží déle než rok. I ti, co za víno nerozhazují zrovna miliony, totiž investují do nejlepšího vína na světě, protože jen to v čase nabývá na hodnotě. A ne úplně malé. Obchodníci se vzácně shodnou, že se víno zhodnocuje o nějakých šest až deset procent ročně.