Vyhlášený cukrář Josef Maršálek o vybavení kuchyně, vanilkových rohlíčcích a designu

Gurmet

Čím vás oslovují designové věci?

Ze všeho nejdůležitější pro mě je, aby všechny věci, které mám a používám, byly funkční. Do slova a do písmene miluju, když je nějaká věc univerzální do té míry, že se dá použít nejen na jednu specifi ckou činnost. Hitem posledních let je například struhadlo Microplane. Je to takový nenápadný kousek, ale v kuchyni zastane obrovské množství práce. Dokonale nastrouhá kůru z jakéhokoli citrusového ovoce, dá se s ním perfektně nastrouhat čokoláda, koření, jako třeba muškátový oříšek či skořice, ale stejně dobře zvládne také parmazán na právě uvařené těstoviny. Také si myslím, že vášeň pro design do jisté míry souvisí s věkem.

Co jsou vaše nejoblíbenější designové kousky?

Těžký, přetěžký výběr. Pokud se bavíme o vybavení kuchyně, tak zcela určitě porcelán a také sklo značky Rosenthal. Miluju i těžké keramické mísy anglické značky Mason Cash, kterých mám doma bezpočet. Také můj domácí mazlík ve formě silného kuchyňského robotu italské značky SMEG je nejen funkční, ale zejména zajímavý doplněk kuchyně.

Jak vznikla vaše spolupráce s Potten & Pannen – Staněk? Co všechno zahrnuje?

Jsem strašně rád, že jsem měl tu čest oba pány majitele, tedy Pavla a Miloše, potkat a seznámit se s nimi dávno předtím, než vznikla moje spolupráce s touto úžasnou rodinnou fi rmou. Bylo to před mnoha lety a naším společným kamarádem byl Robert Chejn, který provozuje v Ratboři nádherný kubistický zámeček Chateau Kotěra. Na podzim minulého roku jsem se stal lektorem v Gourmet Academy, která je také součástí tohoto impéria. No a ve fi nále Potten & Pannen – Staněk byl jedním z hlavních sponzorů nádherné cukrářské a pekařské podívané Peče celá země. Takže přirozeně, když tento pořad šel letos v lednu do televize a způsobil převrat na poli domácího pečení, naši spolupráci s Potten & Pannen – Staněk jsme ještě prohloubili. Myslím si, že to je příklad win-win strategie. Tady bych také rád podotkl, že tuhle spolupráci nevnímám jako byznys, už dávno přerostla do kategorie love brandu a přátelského vztahu.

Na co jste se zaměřil ve své nové kuchařce?

Má nejnovější kniha Moje sváteční pečení se celá motá kolem Vánoc. Je rozdělena do šesti kapitol, podle šesti týdnů. Čtyři adventní, jeden silvestrovský a poslední tříkrálový. Pro mě je čas Vánoc tím nejkrásnějším v roce. Je plný sentimentu, zážitků z dětství, mrazivých dnů plných sněhu a světla, voňavého cukroví a horkého čaje. Vánoce jsou mou nedílnou součástí a tohle jsem se snažil refl ektovat právě ve své nové knize. Je určena pro širokou veřejnost, recepty v ní najdou jak úplně začínající cukráři, tak ti pokročilí. Nabízí několik variant i na slané pečivo, ale také například džem z kumkvátů nebo vaječný likér s fazolí tonka. Myslím, že nese můj typický rukopis s jistým hraním si s tradicemi.