Osobnosti

V neděli se exkrálovský pár Harry a Meghan objeví ve speciálním možná až dvouhodinovém interview s hvězdnou moderátorkou Oprah Winfreyovou. Stane se tak na americké televizní stanici CBS a je jisté, že o tématech, která tam tato trojice otevře, se bude dlouho mluvit. Už teď se živě diskutuje třeba to, zda princ a jeho choť dostali za show zaplaceno. Na čem vlastně může prominentní pár, který se loni odloučil od britské královské rodiny a panovnických povinností, vydělávat?

Komerční partnerství

V případě komerční spolupráce se značkami, které by vyhovovaly zájmům a osobnostem obou, by si za taková partnerství mohli účtovat stovky tisíc dolarů. Mohlo by jít o značky kosmetiky, oblečení, potravin či videoher.

Jejich společný instagramový účet @sussexroyal má přes 10 milionů sledujících, v případě, že by se rozhodli pro jakoukoliv formu influencerské komerční spolupráce, mohli by si podle propočtu serveru money.co.uk účtovat 34 tisíc dolarů (734 milionů korun) za sponzorovaný post.

Licence na memoáry

Zájem by byl beze sporu i o knihy popisující život Harryho a Meghan. Nedávno publikovaný sloupek Meghan v deníku New York Times vzbudil obrovskou pozornost. Referencí by jim mohl být příklad exprezidenta USA Baracka obamy a někdejší první dámy Spojených států Michelle. Za práva na autorizovanou životopisnou knihu dostali Obamovi od nakladatelství Penguin Random House údajně 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun).

Televize a podcasty

Když odhlédneme od rozhovorů typu Oprah či nedávno vydaného videorozhovoru Harryho a moderátora a Harryho přítele Jamese Cordena, právě televize a práva na filmové dokumenty jsou jasnou další cestou. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu již podepsali rámcovou spolupráci se streamovací službou Netflix. Za pozornost by mohla stát i oblast podcastů. Sami Meghan a Harry koncem loňského roku založili produkční firmu na tvorbu audio obsahu Archewell Audio. Zatím sice vydali pouze jeden vánoční díl, ale další už jsou na cestě. Venku by měly být v řádu týdnů.

Veřejná vystoupení

V covidové době v danou chvíli nejde o příliš perspektivní oblast. V dalších letech v případě opadnutí stresu kolem pandemie nemoci COVID-19 se mohou ale stát velmi žádanými a vyhledávanými motivačními řečníky. Za svá vystoupení by si podle odhadů mohli účtovat v dolarech sedmimístné částky.

Vlastní brand

V bulvárním tisku ale nejen tam, se stále častěji hovoří o tom, že Harry a Meghan budou chtít rozvíjet vlastní značku. Ta by jim přinesla kontinuální příjem a ekonomickou jistotu a soběstačnost. Nejčastěji se spekuluje o zájmu a vášni páru v józe. Harry v poslední době stále častěji mluví o tom, jak praktikuje meditaci. Jógový start-up by mohl mít široké zaměření. Od značky pro cvičící pomůcky či oblečení po provoz jógových kurzů.