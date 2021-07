Artur Omarov, jeden z našich sedmi olympioniků v aktuálním Formen

Osobnosti

Jeden z našich olympioniků je Artur Omarov. Zápasníkovi s dagestánskými kořeny chybělo v kvalifikaci na olympiádu v letech 2012 a 2016 vždy vyhrát jediný duel. Až na třetí pokus se to povedlo, a tak se v dvaatřiceti letech konečně podívá pod pět kruhů.

Jaké jsou vaše pocity, že konečně poletíte na olympijské hry?

„Je to pro mě zadostiučinění za tu dřinu a přemáhání se. Těch pokusů, kolik jsem měl… Konečně jsem si to vydřel a jsem tam.“

Budete vlastně reprezentovat dvě země, co to pro vás znamená?

„Ano, nejde říct, kterou z těch zemí mám radši. Miluju Českou republiku, dala mi zázemí, systém, nějaký tréninkový plán a vděčím jí za to, že jsem se na olympiádu dostal. Na druhou stranu ale nesmím zapomínat, kde jsem se narodil a kde mám kořeny.“

Co vám obě země daly do vínku?

„Z Dagestánu jsem si přinesl určitě rvavost a bojovnost, že se vždy peru až do konce. A České republice vděčím nejvíce asi za svou rodinu a možnosti. To je to nejvzácnější, co mám.“

Během přípravy trénujete i se slavnými MMA zápasníky, například s Karlosem Vémolou, co vám to dává?

„Znamená to pro mě, že můžu poměřovat síly s jedněmi z nejlepších sportovců v Čechách. Sparuju s MMA zápasníky strašně rád, sparoval jsem třeba s Attilou Véghem nebo třeba Jirkou Procházkou. Vím, jak jsou na tom kondičně, silově a tak dále. Každý z nich je úplně jiný. Znám plno sportovců, kteří jsou silní nebo vytrvalí, ale aby se to vše sladilo v jednom člověku jako třeba u Karlose, je velmi náročné.“

Vy sám jste uvažoval o tom, že byste k MMA přešel, je to tak?

„Ano, ale abych to upřesnil, tak to mám v plánu až po ukončení kariéry v řecko-římském zápase. Takže bude záležet, jak se to bude vyvíjet dál. Kdybych se nekvalifi koval na olympiádu, asi by má kariéra pokračovala jiným směrem. A nemůžu říct, jestli v zápase, protože už jsem ho byl docela přesycenej, ale ta kvalifi kace mi dodala nový impulz.“

Kdybyste měl laikovi přiblížit krásu zápasu, co byste mu řekl?

„Tenhle sport je něco, co si můžete vyzkoušet hned. Okamžitě jdete do plného zatížení, psychického i fyzického. Hned vás hodí do vody a řeknou vám: Plav! Pamatuju si svůj první trénink, přišel jsem a hned jsem se s nimi mohl prát. Pro mě bylo tohle poměřování ohromně motivující a tím si mě zápas získal."