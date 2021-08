Co poslouchá Emma Smetana

Osobnosti

T

Tento měsíc jsme se ptali půvabné herečky, zpěvačky a moderátorky, jaká hudba rezonuje v její duši. Emma do dvou let vyrůstala v Praze, poté se přestěhovala se svojí maminkou Monikou Pajerovou do Paříže za otcem Jiřím Smetanou, který tam vedl rockový klub Gibus. Do svých šesti let žila v Paříži, další čtyři roky ve Štrasburku. Od roku 2012 čtyři roky moderovala zprávy na TV Nova. Nyní patří do moderátorského týmu DVTV.