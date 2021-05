Co poslouchá Marpo

Osobnosti

Rapper a bojovník Marpo nám prozradil, jaká hudba ho provází. Možná vás překvapí, jaký žánr poslouchá posledních děvět let nejčastěji. Plus jsme pro vás vybrali tři hudební novinky, které si nenechat ujít.

Od které písničky, kterou napsal někdo jiný, znáš celý text od začátku do konce? Určitě Hit ’Em Up od Tupaca, nebo bych asi dal dohromady Everlong od Foo Fighters.

Jaké bylo první album, které sis koupil nebo dostal? Byl to Original Gangster od Ice-T. Tu jsem si koupil kdysi ve Vodičkově ulici v Musiclandu, to už dneska mladý ani nevědí, o co jde. (směje se) Vložil jsem to do discmana a uslyšel první hlášku home of the body bags.

Co nejraději posloucháš v autě nebo v MHD? Country. Vesměs posledních devět let neposlouchám nic jinýho.

Která písnička tě v poslední době nejvíc dostala? Hometown od Morgan Wallen. Miluju country a to, jak má vypointovaný refrény. V něčem mi to připomíná rap.

Ve kterém videoklipu bys chtěl prožít jeden den života? Ty jo, tak nad tím jsem nikdy upřímně nepřemýšlel. Mám rád svůj život.

A co by si měl člověk pustit v květnu? Všichni asi máme tendence jet dokola to, co už známe a máme rádi. Ale občas si rozšířit obzory není na škodu.

London Grammar - Californian Soil. Svému jménu navzdory jsou z Nottinghamu, nicméně už pár let platí za jednu z nejzajímavějších skupin Britské Indie popové scény, za což vděčí především křišťálovému hlasu zpěvačky Hannah Reid. Kdo má rád hypnotické, pozvolné písně, ve kterých se naléhavost potkává s podáváním tišících prostředků po kapkách, bude i jejich třetí deskou Californian Soil potěšen.

Tune-Yards - Sketchy. Americká divoženka Merrill Garbus si srdce hudebních fanoušků získala zejména před sedmi lety, kdy její deska Nikki Nack bodovala i v americké Top 40. Což je vzhledem k experimentálnímu albu s prvky divného folku, jurodivé alternativy a afrických hudebních motivů opravdu zářez. Autentický rukopis hudebnice, kterou jsme mohli před pár lety vidět i na festivalu Pohoda, nese i její aktuální páté album a fanoušci i kritika opět nešetří slovy nadšení.

Rhye - Home. Za kanadským projektem Rhye, který před třemi lety vyprodal pražské MeetFactory, stojí už dnes zejména jemnohlasý Mike Milosh. I po odchodu parťáka, multiinstrumentalisty Robina Hannibala je však schopen dodávat sofi stikovaná popová alba, jakým byl i jejich slavný debut Woman z roku 2013. I aktuální album Home je přesně takovou hudbou, která potěší fanoušky Sade i Kings Of Convenience a všechny mezi tím.

Článek byl poprvé uveřejněn v květnu 2021 v tištěném Formen.