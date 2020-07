Důvody, proč je Tilda Swinton víc cool, než zbytek smrtelníků

Osobnosti

Nemusíte znát jméno. Víceméně preferuje, když ji nikdo nezná. Ale určitě znáte The Ancient One z Dr. Strange. Nebo Bílou čarodějnici z Letopisů Narnie. Nebo psychopatickou právničku z filmu Michael Clayton.

Catherine Matilda Swinton je skotka s ostrými lícními kostmi, pronikavým pohledem, ikonickým sestřihem, který si dělá co chce, kariérou, za kterou by leckdo vraždil a také schopností nenápadně a nenásilně fascinovat čímkoliv, co udělá.

Krom jejích téměř 70 filmů, kde je každá postava naprosto jedinečná záležitost a samotnou Tildu často nepoznáte, jsou i další důvody, proč je asi nejdivnější a také nejvíce fascinující osobností současného filmového světa.

Na začátku kariéry si přivydělávala na filmování gamblingem. Její dědeček jí naučil už v útlém věku, jak poznat vítěze na dostizích. A v době, kdy s Derekem Jarmanem natáčela nezávislé (a nyní legendární) filmy, sázela na koně. A byla úspěšná.

David Bowie byl její nejlepší přítel a ona zase jeho. Prý to bylo splynutí duší. A vypadal stejně. Jednou dokonce udělala shoot, který David viděl a myslel si, že je to on sám. Dokonce spolu hráli v jednom z jeho posledních klipů - The Stars (Are Out Tonight).

Když jí bylo pět, chtěla zabít svého mladšího bratra. Šla do jeho pokoje s cílem ho zavraždit, nicméně když přišla, už se dusil na nějakých stuhách z hraček. Tilda mu je vytáhla z pusy a rodiče ji našli, jak zachraňuje bratrovi život.

Bydlí uprostřed skotských kopců a Loch Ness má nedaleko. Městečko se jmenuje Nern. Pořádá nezávislé filmové festivaly v dalších skotských městech, kde namísto vstupenky musíte donést nějaký koláč nebo jídlo.

Její prababičku maloval John Singer Sargent, její otec byl generál major Sir Jon Swinton, válečný hrdina a se dvěma vyznamenáními od Královny. V internátní škole chodila do třídy s Princeznou Dianou. Mezi její předky patří vědci a umělci. Má modrou krev a k původu se chová tak, jak by se k němu člověk měl chovat. Moc ho neřeší. Namísto toho, aby se z ní stala vévodkyně, vybudovala si vlastní život.

Je fascinující, že když se snaží splynout se zbytek smrtelníků, je vidět ještě víc.

V emailu má automatickou odpověď, že je nepřítomna až do 1.1.2070 a do té doby se nemůže zprávám věnovat. A ještě vám poděkuje za pochopení.

Byla součástí bezpočtu uměleckých projektů. Jeden ze známějších je její projekt The Maybe, kdy spala ve velké skleněné krychli na Art Basel a v MOMA. Mezi další patří malá opera, kde jsou hlavními hvězdami její psi. Případně to, že v několika uměleckých kavárnách dělá kurátorku knihoven.