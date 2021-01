Jay-Z má přesně takovou sbírku aut, jakou by člověk čekal

Osobnosti

Když oslavil Jay-Z dvacáté sedmé narozeniny, jezdil po brooklynu v Lexusu bílé barvy a prodával svoje cedéčka a kazety všem, kteří byli ochotni si je koupit (krom toho taky prodával narkotika). To by se dalo označit za velice skromné začátky. O třináct let později už mu jeho manželka, Beyoncé, dala k narozeninám bílé Bugatti Veyron.