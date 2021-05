Sofian Medjmedj se na dráhu zpěvu dal po koncertu Justina Biebera

Osobnosti

Letos v dubnu devatenáctiletý zpěvák s česko-alžírskými kořeny (jeho příjmení se čte „Mežmež“) vydal své debutové album 19. Patrně by k tomu však vůbec nedošlo, kdyby před pár lety spíš náhodou s kamarády nenavštívil koncert Justina Biebera. Právě tam se prý rozhodl, že se stane zpěvákem.

Co poslouchá Marpo Rapper a bojovník Marpo nám prozradil, jaká hudba ho provází. Možná vás překvapí, jaký žánr poslouchá posledních děvět let nejčastěji. Plus jsme pro vás vybrali tři hudební novinky, které si nenechat ujít.

„Zpěvákem jsem chtěl být už odmalička, ale byl jsem línej nějak začít. Stále jsem měl nějaký výmluvy. Nejdříve jsem neměl čas kvůli houslím, na které jsem dříve hrál, pak jsem zase mutoval. Vždycky jsem si něco našel. Řekl bych, že koncert Justina mi otevřel oči. Nebyl jsem bůhvíjaký fanda, ale atmosféra toho koncertu ve mně probudila pocit, který jsem ještě nikdy necítil. Jako kdyby mi to všechno došlo a uvědomil jsem si, že chci být zpěvák a předávat lidem kus sebe, své tvorby a energie,“ říká Sofian, který však vyrostl na trochu odlišné hudbě.

Odkojený je prý například Led Zeppelin nebo AC/DC, které mu pouštěl jeho děda. „Díky němu jsem se vlastně pak dostal také k Linkin Park, což byla jednu dobu moje úplně nejoblíbenější kapela. Miloval jsem je,“ říká k tomu Sofian. A dodává: „Led Zeppelin mám pořád hrozně rád, stejně jako AC/DC. Ale nemůžu říct, že od nich znám všechny písničky a jsem jejich největší fanoušek. Nikdy jsem se jejich hudbou neinspiroval, ale do budoucna bych chtěl zkusit i nějaký rockový tracky.“ Japonské hodinky Seiko jsou dostupným luxusem s neuvěřitelnou historií Seiko patří mezi největší výrobce (nejen) náramkových hodinek na světě. A koupit si můžete modely s quartz, kinetickými, solárními a mechanickými strojky v obrovsky širokém cenovém rozpětí. Pořídit si můžete bateriové lidovky za osm stovek, ale i mechanické nelidovky za několik milionů.

Na hudební scénu Sofian vstoupil v roce 2017 společnou skladbou s Benem Cristovao, což byla první cena v talentové soutěži TV Óčko. Slavnějšího kolegu, jehož svým frázováním i lehce připomíná, prý respektuje, za svou přímou inspiraci jej ale nepovažuje. „Bena uznávám, je super zpěvák, performer, textař i tanečník, na jeho koncerty chodí spoustu lidí. Na takové úrovni chce být samozřejmě asi každý. Inspiraci ale sbírám všude možně, poslouchám hodně kapel, spíše zahraničních a různé žánry,“ říká Sofian. A to se pak promítá i do jeho debutové desky. „Myslím, že samotný název 19, což je můj aktuální věk, o něm dost vypovídá. To album je hodně pestré,