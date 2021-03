Uchem Huga Toxxxe

Osobnosti

Od které písničky, kterou napsal někdo jiný, znáš celý text od začátku do konce…

J.A.R.R.A.P. od kapely J.A.R.

Jaké bylo první album, které sis koupil nebo dostal…

Bylo to nejspíš The White Album od The Beatles.

Co nejraději posloucháš v autě (nebo v MHD)…

V autě rád poslouchám svoje nový věci.

Která písnička tě v poslední době nejvíc dostala…

Zakličkuju, když odpovim, že nějaká instrumentálka od 808 producers. Mám složky s beats, stackuju diamanty.

Ve kterém videoklipu bys chtěl prožít jeden den života…

Den s magorama je hodně. Nevim, jestli bych risknul se někam nakýblovat na celej den. Ale vyměňte někdo frajera v klipu Mr. Mayfi eld, ať ho Eily nemusí vždycky na konci vykopnout.

A co dalšího si poslechnout v Březnu?

Hugo Toxxx Bauch Money 2 Osm let po své legendární desce Bauch Money z roku 2012 se jeden z králů českého rapu, držitel loňské ceny kritiků Apollo a někdejší polovina dvojice Supercrooo vrátil k tématu a vydal volné pokračování tohoto svého opusu. „Je to most mezi tehdy a teď,“ říká Hugo ke své nové desce, na níž hostují i Dalyb, OFF CULTURE nebo Z Money.