Černý rolák: Symbol kreativní geniality

Steve se zmíněného ředitele na uniformy zeptal a důvod se táhne až ke konci druhé světové války. Po válce neměla většina lidí v Japonsku dostatek dobrého oblečení na nošení do práce. Sony se tudíž rozhodlo poskytnout uniformy. Steve se na to konto vrátil do spojených států, oslovil designéra, jménem Miyake, který schodou okolností navrhoval uniformy právě pro Sony a požádal ho o vytvoření vest pro firmu Apple. Když se je pokusil představit své firmě, prý ho vypískali. Důvod uniforem ve firmách nebyl vždy založený na snaze někoho zařadit do lajny aby nebyl vidět. Ve složitějších dobách to byla možnost pro všechny zaměstnance být na stejné úrovni. Ať už to byl ředitel nebo ochranka na noční směny.

Po zmíněném vypískání se ale Steve rozhodl implementovat unformu alespoň do svého osobního života. A tak začal být spojován s ikonických černým rolákem.

Černý rolák je velmi specifická módní záležitost. Oděv, který vznikl jako součást dresu pro hráče pola, protože i při podzimních nebo zimních hrách zamezil nachlazení bez nutnosti nepraktické šály. Postupně se v době zlaté vlně po první světové válce stal symbolem umělců, filozofů a několika zpěváků a tak dále. Je pohodlnější než košile s límečkem a kravatou a přitom formálnější a sofistikovanější než samotné triko. U bratří Grimmů i Elvis v něm začal kariéru. Andy Warhol ho nosil pod koženou bundu nebo sako.

Tonne Goodman působila celá léta u amerického Vogue. Nejprve jako kreativní ředitelka, poté jako módní a tak dále. Pole působnosti, které zahrnuje ty nejvýraznější módní kusy - od obleků a večerních šatů, přes šperky, doplňky a další, doslova umělecká díla. A sama vždycky chodila v černém roláku, bílých džínách a sandálech.

Říká totiž, že jakmile musí člověk kreativně pracovat, soustředit se na své oblečení mu bere energii a proto je uniforma to nejlepší, co můžete udělat. Zahrnout osobní uniformu (ať už je to rolák nebo něco jiného), může skutečně ulehčit život.