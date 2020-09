Čtyři cesty, jak vylepšit levnější oblek, aby vypadal jako na míru

Styl

Ne každý ale má desítky tisíc na ručně šitý oblek na míru, takže i když si koupíte oblek v Zara, je dobré vědět, že obyčejný, ale zkušený krejčí mu může pomoci vypadat mnohem lépe.

Nechte upravit rukávy

Změnit na saku ramene a ramenní švy je složité, ale zúžit rukáv zas tak těžké není. Přitom správná šíře rukávu udělá výrazný rozdíl.

Dolní lem musí padnout

Věřte, že není nic horšího, než příliš široký dolní lem kalhot. Člověk pak vypadá jak ve zvonáčích. Krejčí bude vědět, jak nohavice upravit na vaši velikost a dokonce i délku.

Zkuste monochrom

On existuje důvod, proč v omezené paletě barev člověk vždy vypadá elegantněji a sofistikovaněji. Každý look totiž vypadá, jako že máte takový celý šatník. A jako že vám ho někdo připravoval na míru. Ke tmavému obleku tedy neberte barevnou košili a barevnou kravatu. Zkuste černý rolák. Zázraky taky dělají kašmírové svetry s bílou rozhalenkou. To prostě nikdy nebude vypadat lacině.

Vyměňte knoflíky

Knoflíky patří k nejviditelnějším prvkům obleku a laciné plasťáky znehodnotí i drahé sako. Kvalitní knoflíky ale nestojí svět. Nicméně, neberte to tak, že když si jdete kupovat oblek, je to vlastně úplně jedno a budete vypadat jako milion dolarů. Při výběru se vždycky vykašlete na lesklé a příliš hladké látky, na oblek bez vybraného střihu nebo na nesedící ramena. To nedá do pořádku ani nejlepší krejčí.

Celkově je dobré mít svého krejčího nebo švadlenu na úpravy věcí přesně dle velikosti. Šetří to peníze. Můžete si nechat upravit cokoliv, co již v šatníku máte a nemusíte mít plnou skříň něčeho, co vám není.