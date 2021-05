Drsné ženy mezi mariňáky: Takto probíhá výcvik v jednotce Lima Company

Styl

Ženy tvoří zatím jen asi devět procent Námořní pěchoty Spojených států amerických, to by se ale brzy mohlo změnit. Americký Kongres totiž Mariňákům, kteří jsou považováni za nejlepší vojenskou jednotku v USA, nařídil, aby ženy do svých tréninkových batalionů zařadili. A jejich výcvik nemá žádné úlevy, projít si musely i závěrečným 54hodinovým náročným testem, kde ze sebe musely vydat všechno. A i přesto jich to zvládlo více než pět desítek!

Mariňácká jednotka Lima Company se vyznamenala především při válce v Iráku, která je ale zároveň nejčernějším obdobím v její historii. Při nasazení v roce 2005 totiž přišla hned o 23 vojáků, kteří zahynuli v akci či při explozích bomb. A ti, kteří si neodnesli fyzické následky, se dodnes potýkají s těmi psychickými. Jejich oběť si proto dodnes připomínají stovky kolegů, rodinných příslušníků a blízkých.