Emirates ukázaly novou podobu A380. Paluba bude komfortnější a zavádí zcela novou třídu

Prodej tužek vázne, ale hospodaření celého holdingu Koh-i-noor za rok 2020 rozhodně ztrátové nebude. Skupina naopak dál investuje a je připravena – pokud krize přinese příležitost – i na další nákupy. „Sice jsem se někde dočetl, že jsme zchudli, ale opak je pravdou. Když to někdo posuzuje z hlediska tržní hodnoty, tak možná ano, ale na to my si nehrajeme,“ říká Vlastislav Bříza, který je spolu se svými dvěma syny majitelem skupiny.