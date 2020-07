Ikonický klobouk panamák - kompletní průvodce

Styl

První myšlenkou tak může být, že klobouk je dobrý způsob, jak působit trochu individuálněji. Problém je ale že, devadesát lidí s touhle myšlenkou neumí vybrat ten správný a vypadají, bez okolků, blbě.

Buď je na hlavě příliš velký (což je lepší možnost) nebo sedí na vrcholku hlavy jak parodie na barokní kloboučky na velkých parukách. Tudíž, pokud se chcete dostat do hry a s klobouky začít, dodržte pár pravidel.

Zvažte svůj tvar obličeje. To je zásadní a ještě jednou zásadní. Pokud máte obličej kulatý a nemáte ostře řezané rysy - nebo i nosíte vous - zvolte klobou k širší krempou. Opticky vám obličej vyrovná a budete působit víc handsome. Naopak jestliže máte obličej hubený a do tvaru trojúhelníku s úzkou bradou, zvolte klobouk s krempou úzkou.

Vybírejte podle příležitosti. Pokud jdete jen na pláž nebo na jachtu, jak to tak všichni v létě děláme, klobouk by měl být hruběji pletený. Hladké a světlejší si nechte ke lněnému obleku.

Historie panamáků je stejně významná, jako historie trenčkotů. Panamák nosil Winston Churchill, velice ikonicky Roosevelt a svým vlastním způsobem Mick Jagger. Výroba pravého panamáku by vždy měla být ručně a se stejným zájmem, s jakým krásné Kubánky válí doutníky. Existuje také legenda o tom, že skutečně originální panamák se dá srulovat do pouzdra na doutníky. Ale to radši nezkoušejte, pokud si koupíte opravdu drahý kus.

Při nošení také nezapomínejte na pár jednoduchých pravidel, pánové. Klobouk nenosíme uvnitř a nikdy by neměl ležet na stole. To, že je moderní doba neznamená, že je povoleno uvolňovat tahle pravidla.