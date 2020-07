Jak se správně obléknout na večerní drink, aneb Cocktail Attire

Styl

Večerní cocktail je samostatná jednotka sociální interakce. Společenská událost, která je osobnější než velká večeře nebo party a vyžaduje i jiný přístup. Jak už ve druhu konverzací, tak v tom, co si obléknout. Drink v létě obvykle bývá uvolněnější, ale zavedená pravidla by se zas příliš měnit neměla.

Pozvání na cocktail po osmé večer je možnost obléknout se formálně, ale nezbytné je najít tu správnou úroveň. Oblek, ve kterém normálně jdete do práce – i kdyby navy – je málo a black tie na druhé straně je příliš.

V dobách předešlých – a takzvané cocktail party vznikají v první polovině minulého století – bylo oblékání formálnějí a až po válce se muži rozhodli uvolnit se. Začalo se chodit v hedvábném brokátu, sametu a dalších krásných látkách. Dnes znamená Cocktail Attire něco velmi podobného.

Látka je zásadní

Na pořádné látce závisí, jaký efekt bude vás outfit mít. I když by mělo sako vždy perfektně sedět, může se stát, že na vás nebude jako ulité. A když bude ze zlatého brokátu, nikdo si toho nevšimne. Extrémní brokát si klidně můžete pořídit, ale nemůžete ho točit jako klasické černé ze sametu. Každý si hned všimne, že nosíte to samé. U sametu to neplatí – jakmile bude kvalitní a nepropálíte ho doutníkem, vydrží vám roky. Casual, ale jen do určité míry

Cocktail Attire je uvolněnější, ale stále jste na společenské akci. S denimem zacházet jen velice opatrně, tenisky jsou celkově z obliga – ať jsou sebelepší nebo sebestylovější. Tričko si můžete vzít, ale musí na něm být sako.

Jak se obléknout krok po kroku

Začněte tím, že si dáte sprchu. Oblečení je jen půlka prezentace, vzhled a grooming dělají tu druhou půlku.

Košile

Buď košile, nebo tričko. Záleží na vás a oboje je povolené. Teoreticky si pod sako můžete vzít i rolák, pokud na to máte hlavu. Košile bude nejlépe vypadat bílá a tričko nebo rolák naopak černé. Vynechte šedou, to je odpolední barva.

Kalhoty

Jediná cesta je směrem formálnosti. Můžete vyzkoušet smokingové kalhoty s lampasem, které se teď prodávají skoro všude. Tlumeně kostkované, které budou barevně koordinovat se sakem také nejsou mimo. Vyhněte se džínům, i kdyby byly tmavé. Chinos a tepláky jsou logicky z obliga také. Maximálně jednoduché je ale jít v černé a dole outfit ukončit pořádnou botou.

Sako

Sako nebo blazer je tím hlavním akcentem u Cocktail Attire. Samet, brokát, lesklé klopy. Pokud stojí na pozvánce na otevření umělecké galerie tento dresscode, klidně jděte ve flitrech nebo výšivkách. Tam se s lehkou výrazností počítá. V létě můžete zvolit světlejší barvy nebo dokonce pastel – za předpokladu, že akce se koná pod čirým nebem. A těch je jako máku. Na nohy

Jakákoliv forma casual bot je z obliga. Krom tenisek se to týká i boat shoes a podobně. Zvolte elegantní mokasíny – buď z lesklé kůže nebo třeba ze semiše s výšivkou. Je to trochu Oscar Wildovské, ale bude to mít správný efekt.

Doplňky

U košile s manžetami jděte do frajerských knoflíčků. Mluvíme o drahých kamenech, barvách, tvarech. Cokoliv vás napadne, ať je legrace. Můžete vynechat klasickou kravatu a půjčit si módní tip od nekonečně stylových herců zlatého Hollywoodu a do rozhalenky si dát hedvábný šátek.

Na co si dát pozor?

Obvykle je potřeba dát si pozor na výraznou barvu a dobrá volba pak je použít ji v doplňcích, a ne přímo na oděvu. Růžová nebo tyrkysová bude perfektní na kapesníčku, ale už na celém saku. Dále dbejte na roční období – teď na jaře a v létě si můžete dovolit světlejší a pastelové barvy, ale v prosinci byste ve světle růžovém saku vypadal jako šílenec. Za každých okolností se vyhněte bohémskému looku. Pomačkané lněné sako je dobré do hospody s kamarády, ale do baru, kde servírují Martini s twistem se to nehodí.

Tipy navíc

Pokud jdete na cocktail kupříkladu s nějakým byznys partnerem, kolegou a podobnými lidmi, připravte si zajímavá témata, o kterých budete moct mluvit. A naučte se pít jeden jediný drink, u kterého zůstanete celý večer a nejlépe takový, který na vás moc nefunguje. Nikdo nechce ležet pod stolem po druhém Ginu s tonikem.