Jako v Saturninovi a ještě lépe. Hausbóty jako parádní bydlení. Nikoliv však trvalé. To nelze

Život na vodě láká čím dál více Čechů. Mnoho našinců tomuto trendu propadlo už v šedesátých letech minulého století díky knize Saturnin od Zdeňka Jirotky. Zatímco dříve byly hausbóty jednoduché plovoucí chatky určené k rekreačnímu, občasnému bydlení, dnes už mají povětšinou formát moderního celoročního bydlení, kde z klasického bytu nechybí téměř nic. A některé je co do luxusu dokonce i předčí...

Hausbóty jsou sice ve své podstatě obytné lodě, s plavbami to ale tak horké není a počítá se s tím, že z lodě bude spíše bójka. Kolikrát nemají ani hnací motor, takže se musí přepravovat vlečnou lodí. Kotvit je najdete hlavně na velkých řekách či klidnějších jezerech či přehradách. Oblíbené jsou zejména v Holandsku, ani v Česku však nejsou řadě lidí cizí. Jedinou nevýhodou je, že si na svém obytném plavidle nemůžete zřídit trvalé bydliště.

Kvalitně vybavený hausbót je ale s klasickým bytem často srovnatelný co do komfortu. Nejčastěji se prodávají ve variantě 2+1, ale pořídit se dá i větší, ve kterém může pohodlně žít rodina s dětmi. V dnešní době už je samozřejmostí i topení, teplá voda a elektřina. A to buď ze solárních panelů či po připojení na elektrickou síť v kotvišti. Záchod je obvykle řešen plastovou jímkou, ze které se odpad čas od času odsává, tedy dobrá zpráva pro případné kritiky. Hausbóty vodní plochy určitě neznečišťují.

