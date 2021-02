Jediný soukromý Boeing 787 Dreamliner: Úplně jiný požitek z letu pro miliardáře

Styl

Výrobní náklady Boeingu 787 ve speciální úpravě dosáhly astronomických sedmi miliard korun a není tak divu, že ho společnost Deer Jet pronajímá za zhruba 1,5 milionu korun za hodinu (zpáteční let do New Yorku by tak vyšel na cca 40 milionů). Za tu to cenu však na 40 VIP pasažérů čeká sedmihvězdičkový komfort. Palubu o rozloze 223 m2 navrhoval francouzský designér a nechybí nejmodernější vybavení, vlastní salónek, koupelna, jídelna s nejvybranějšími pokrmy či ložnice s obří dvoulůžkovou postelí a televizí. Samozřejmostí je pak ochotný personál, který se po dobu letu o vyvolené pasažéry královsky stará, aby se měli jako v bavlnce.