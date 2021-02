Máte poslední šanci sehnat valentýnské dárky

Styl

Další problém jsou zavřené obchody. Drtivá většina míst, kde můžete vhodný dárek koupit, je zavřená. Otevřené jsou jen drogérie a prodejny domácích potřeb, ale jestli donesete své ženě novou pánev a šampón, tou pánví dostanete.

Dnes je poslední šanci objednat dárky, abyste měl alespoň částečnou šanci, že normálně dorazí. V případě dárku pro dámu se kosmetika zdá jako první volba, ale ono to není zas tak jednoduché.

Jestliže si muž troufne na výběr dekorativní kosmetiky, zaslouží si velký obdiv a také náš strach o jeho zdraví. Je velmi snadné vybrat něco, co vaše polovička nikdy nepoužije. Pokud ale přece něco vybrat chcete, věnujte alespoň jeden den pozornost tomu, co nosí na obličeji nosí, aspoň co se barev týče.

Parfém je dalším nebezpečným teritoriem ale pokud chcete velice příjemně překvapit, není to tak těžké. Podívejte se na parfém, který partnerka používá, najděte si ho na Google a zkuste vybrat jiný, který ale bude mít podobné ingredience. Samozřejmě že se můžete seknout, ale nejhorší je vybrat parfém jen podle lahvičky.

Čemu se v nákupu dárků vyvarovat? Jak již bylo zmíněno výše, nic praktického. To neplatí jen pro tento den, ale pro všechny příležitosti, ke kterým dáváte dárky. Pokud nemá vaše lepší polovička nehynoucí vášeň pro pobyt v kuchyni a vaření, neocení nové příbory. Snad nikomu neudělá radost něco jako je vysavač, pokud tedy nežijete s panem Monkem. Snažte se vybrat něco, co člověk nepotřebuje, ale chce. Úplně nejhorší je pak přinést ženě krém proti vráskám, i když s dobrou vírou vybraný. To si jen koledujete o rozvod.

Pokud všechno zklame, dojděte pro velkou kytici, květinářství jsou otevřená. Kupte láhev velmi ušlechtilého pití a budete se muset snažit i jinými způsoby.