Nejluxusnější vlaky světa: Takhle to chodí ve slavném Orient Expressu. Náhledněte do světa krále vlaků

Styl

Vše musí být perfektní, a to do posledního detailu. A tak zatímco pasažéři na červeném koberci v klidu popíjí šampaňské a seznamují se s ostatními, stevardi se starají o jejich zavazadla, leští mosazné kliky a dbají na to, aby byl interiér i jejich služby naprosto bez poskvrnky. Samozřejmostí je i osobní stevard, který cestující uvede do jejich kupé, vše jim náležitě vysvětlí a pak je nechá připravit se na slavnostní večeři, při kterém jim ve třech jídelních vozech francouzští šéfkuchaři naservírují vybrané delikatesy.

I samotná večeře je jako zážitek z jiné doby. Vagóny jsou ve stylu art deco včetně hedvábných lampiček, chinoiserie, tkaných závěsů, lesklého čalounění a křišťálu. A během hodování pak stevardi připraví kabiny na noc, aby pasažéři po návratu našli namísto sedadel už přichystaná lůžka, kde si budou moci náležitě odpočinout.

A na kolik takový zážitek přijde? Vlak jezdí na několika trasách mezi evropskými metropolemi a zastavuje dokonce i v Praze. Ceny se během roku mění dle termínů, za lístek z Prahy do Londýna či Paříze však dáte přibližně od 70 tisíc Kč. Na nejlepší kabinu si však připravte až pětkrát tolik. Nejdráže pak vyjde cesta z Paříže do Istanbulu, základní lístek stojí cca půl milionu korun.