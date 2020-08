5 kosmetických novinek, které zařadit do péče o váš obličej

Superlife

Zubní pasta Chilli od značky SPLAT

Chilli je bezpochyby jedna z nejversatilnějších papriček (a možná ze zeleniny celkově) na světě. Společně s čokoládou je afrodiziakum, v jídle podporuje imunitu a dokonce zdraví trávícího traktu. Proč tedy nevyzkoušet chilli i v zubní pastě... Nemusíte se bát, že bude pálit. Pasta Splat je příjemná, nechává zuby skutečně čisté, postupně se stará i o citlivost a vedlejší efekt je extrémně čerstvý dech. K dostání zde.

Kofeinový šampon Dr. Max

Postupná ztráta vlasů neznamená vypadat rovnou jako Bruce Willis, ale jako Princ William. Začne to nenápadným kolečkem na vrchu hlavy, kterého si všimne jen někdo, kdo vás uvidí z vrchu. Nicméně postupně bude vlasů míň, budou řídnout i na vrcholu hlavy a budou tenčí. Za to může jak genetika, tak i stres. Kofein je známý pro přírodní stimulaci vlasových kořínků a zlepšování celkové kondice vlasů. Přistupujte ke kofeinovým šamponům ale jako k vitamínům. Je to prevence, nemůžete očekávat, že vám vyroste nová kštice. A pokud si nejste jistí, jestli začít s preventivní péčí, podívejte se na starší muže v rodině. K dostání je v lékárnách Dr. Max.

Pure Perfect Cream od značky Matis Paris

Mužská pleť je náchylnější k mastnotě, větším pórům a akné a to především z důvodu testosteronu. S akné lze dělat hodně pomocí lepší životosprávy, ale s rozšířenými póry nebo lesklou pletí toho moc dělat nejde. Krém Pure Perfect Cream od Matis je spíše na gelové bázi, okamžitě se vstřebá, pleť uklidňuje a díky jemné konzistenci zabraňuje lesku. K dostání ve FAnn Parfumerii.

Parfém Tom Tailor Signature For Him

Novinka ideální následující měsíce, pokud si chcete trochu prodloužit léto, ale zase ne extrémně. Vůně je svěží díky bergamotu a mandarince, nenápadně a příjemně do bylinkova díky levanduli nebo pivoním ale hlavní je základ a ten je z pačuli a santalového dřeva. Celkový výsledek je kořeněný a na kůži vydrží skutečně dlouho. Prodává FAnn Parfumerie.

Gel na obočí Tom Ford Fiber Brow Gel

Není to úplně novinka, ale pro spoustu mužů to bude jako objevení Ameriky. To, jak vypadá vaše obočí ve velkém ovlivňuje celkový vzhled obličeje. Jednoduchý úkon jako je právě upravení obočí každé ráno může ovlivnit to, že nebudete vypadat unavení, zmenší se vám tváře nebo odstraníte 10 let ze svého věku. Úpravu obočí je lepší nechat na odbornících, ale použití gelu by se naučila i opice. Jednoduše jemně pročešete celé obočí do jednoho směru a to nejlépe do směru růstu.