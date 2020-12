Bydlení na pár metrech dobývá svět: Prohlédněte si 13 designových Tiny Houses

O Vile Tugendhat jsme se všichni učili ve škole jako o jedné z památek UNESCO. No prostě nějaký dům v Brně, který jsme museli vyjmenovat, ale v nácti nás nikoho nezajímal. Nicméně... jakmile máte to štěstí a seženete lístky a projdete po dechberoucím schodišti do hlavního pokoje, budete zpívat jinou písničku. Pokud totiž v naší zemi existuje jedinečná stavba, je to Vila Tugendhat.