Jak by se měl gentleman připravit na každé rande

Superlife

Na první, druhé a třetí schůzce je potřeba snažit se co nejvíce. I když by se člověk neměl přestat snažit nikdy a naprosto odsuzujeme chodit před kýmkoliv ve špinavém triku, je logické, že získat cenu v souboji vyžaduje soustředění. A také přípravu.

Obočí, stejně jako vous, vyžaduje velkou péči. Nemusíte sice chodit na dělání obočí každý týden, ale nezabije vás, když jednou za čas vezmete pinzetu a vytrháte, co roste okolo. Následně si zkuste pořídit průhledný gel na obočí – pouze obočí pročešete a ono bude držet perfektní tvar.

Co se vousů týče, každý asi zná nejlepší způsob, jak si je upravit. Ať už to děláte strojkem, svěřujete se do rukou barbara nebo se holíte komplet, na schůzku jděte vždy tak, jak se cítíte nejvíce upravený. Pro vousaté muže také doporučujeme navoněný olej na uhlazení. Ona to u prvního polibku ocení.

Další položkou by mělŽeny se na ruce dívají pořád. Věřte nám, že nikdo nebude chtít, abyste na něj sahal, když budete mít dlouhé a neupravené nehty, suché a podrážděné ruce nebo dokonce bordel za nehty. Krém na ruce před spaním a během dne, pečlivé stříhání a uhlazování nehtů a jednou za čas si do kutikul okolo nehtů vetřete olej. Ruce musí být stále v pořádku.

Vůně To je div, že každá potenciální lepší polovička reaguje na vůni. Nicméně, když skvěle voníte, je to super. Když nevoníte vůbec, nikdo si to možná neuvědomí. Jakmile voníte špatně, uvědomí si to každý.

Postarejte se o svůj dech Asi nikomu třeba vysvětlovat, jak důležitý je svěží a příjemný dech. Nikdo se nechce líbat s drakem, který sežral stádo ovcí. Čištění zubů a jazyka před rande a nějaká ta mentolka jsou automatická věc, ale nezapomínejte na to, že zatuchlý dech může i dehydratace. Pijte kvanta vody nebo si dejte jasmínový čaj. Nezapomínejte pít vodu i během schůzky a třeba řekněte obsluze, ať vám do ní dají mátu.