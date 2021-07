Jak zvládat obchodní etiketu: Oděv a vzhled je půlka úspěchu

Superlife

V případě, že je na vás vidět, že jste svému zevnějšku péči věnovali, dáváte svým obchodním přátelům najevo svůj respekt. Vysíláte sice kódovanou, avšak jednoduchou zprávu: „Umím se postarat o sebe stejně jako o vás a o náš obchodní vztah.“ Nic se nemá přehánět, ale základní hygienické návyky je nutné dodržovat bez ohledu na to, v jaké domácnosti jste vyrůstali. Sebereflexe je ošemetná záležitost podobně, jako je selský rozum ošemetné kritérium. Uvědomění, co je přijatelná péče o tělo, co je zanedbaný vzhled a co je pohrdání lidmi okolo, chce právě jistou dávku zdravé sebekritiky. Případně zpětnou vazbu někoho, kdo ví, že vám smí říct pravdu do očí.

Jak zvládnout obchodní etiketu. Kdo je společensky významnější? Etiketa je životní styl. Stojí vám po boku při navazování známostí, kamarádství i přátelství. Je vám oporou doma, na návštěvách i ve společnosti. S etiketou v kapse vás málokterá situace překvapí. Obchodní etiketa je obchodní styl. Je to způsob, jak můžete dosáhnout úspěchů a zisku. Etiketa a její moderní forma je způsob, jak i na počátku třetího tisíciletí vytvářet skvělé obchodní vztahy, získávat zákazníky, budovat partnerství a být dobrým obchodníkem či poradcem.

Nejlépe se kriticky pohlíží na ostatní, nemýlím-li se. To mají všichni kolem plnou pusu řečí a většinou zcela jasno, co je špatně, kdo vypadá nemožně, že to či tamto je opravdu „hrozné“. V lepším případě. Směrem k ostatním se lidé vyjadřují mnohem častěji a pohled na sebe sama mají v hájemství. My muži jsme v tom naprostí specialisté, jak jistě víte nejen z doslechu. Co také my muži umíme, je vizualizovat představy. Třeba představy o ženách. Tak si tedy představte, že se v obchodní záležitosti setkáváte se ženou. Na minutu přesně přichází zcela klidná, usměvavá bytost, ze které přímo čiší spokojenost. Lehký a decentní make-up vás ohromí. Vašeho chřípí se dotkne čistá nenásilná vůně, aby vám položila otázku, kde jste tento jemný parfém už cítili. Francouzská manikúra na relativně krátkých nehtech, očividně čisté tělo, ležérně, avšak viditelně upravený účes ze zdravých vlasů v přirozené barvě. Jednoduchá bílá halenka z napohled kvalitní bavlny vsunutá do pouzdrové sukně sahající naprosto přesně do pasu. Nula vyzývavosti. Jen čirá ženskost. Můžete na ní oči nechat a přejete si, aby obchod dopadl dobře a mohli jste se setkávat častěji.

A nyní zmínění sebereflexe. Koho potká tato žena? Jak vypadáte vy právě v tomto okamžiku? Snad bude mít to štěstí, že bude vnímat vaši dnes ráno oholenou tvář nebo precizně zkrácený třídenní vous oddělený přísnou linií od hladkého krku. Případně pěstěný plnovous se zastřiženým knírem. Jistě nepřehlédne pečlivý účes, máte-li vlastně vlasy. Vaše decentní hořko-dřevitá vůně hodnotné kolínské ji zastihne až v okamžiku, kdy k vám vztáhne svou ruku, aby vám ji podala a setkala se s vaší alabastrově čistou rukou s ostříhanými a zapilovanými nehty. Celé vaše tělo „vězí“ v dobře padnoucím oděvu odpovídajícím hodnotě vašich výrobků či služeb. Vaše oblečení na první pohled vyjadřuje vaše osobní názory a firemní kulturu. Jste ztělesněním vize společnosti a dlouho budované značky.

Přestaňte na chvíli číst, zvedněte oči od tohoto textu a zadek z toho, na čem sedíte. Běžte se podívat, jak vypadáte. Najděte zrcadlo a „mrkněte“ na sebe. Odpovídá odraz tomu, co si o sobě myslíte? Odpovídá ten, který na vás kouká vertikálně osově převrácen, označení, jež máte na své vizitce? K zamyšlení, o než vás tímto žádám, vede otázka, zda byste si sám od sebe koupil produkt či službu, kterou prodáváte. Dlužím vám něco. Odstrašující, avšak relativně běžný případ, se kterým se setkávám až příliš často na to, než abych to označil za náhodu. Naproti sedí obtloustlý muž s neoholenou tváří, vousy vrůstají až na líce a lezou po krku dolů do beztvarého límečku sepraného polo trika s rozepnutými knoflíky. Přerostlé beztvaré vlasy stříhané v koupelně strojkem s otiskem polštáře na temeni. Narychlo „oživené“ dávkou gelu s wet efektem. Zápach studeného kouře z cigaret nebo kyselá pachuť potu. A špína za olámanými nehty. Podbřišek a stehna se derou na „světlo boží“ z těsných nepadnoucích džín s příměsí elastanu, které končí nad teniskami z úpletu. Nezdravá pleť, ochablá víčka a narůžovělé bělmo unavených očí ze včerejší pařby.

Je pro mě důležité, aby na tomto místě zaznělo, že péče o vaše tělo patří k absolutním základům chování ve společnosti včetně té obchodní. O vhodném oděvu na obchodní schůzky a do práce, protože je tak důležitý, se někdy rozepíšu více. Nebudu tedy zacházet do detailů. Avšak nedokážu nezmínit, že pokud se věnujete prodeji čehokoli, patříte do obchodního týmu. A marketingové, prodejní a servisní týmy jsou ty, které jsou nejvíce vidět, jsou nejčastěji s klienty a často jediní, které vaši zákazníci osobně znají.

A to je zavazující. Násobně důležitější je to pro vás, kterým firmy patří nebo kteří shora uvedené týmy vedete. Pokud něco prodáváte a je to dobré, kvalitní nebo hodnotné, je bezpodmínečně nutné, abyste se přesně takto i oblékali. Dobře, kvalitně a hodnotně. Neříkám značkově, okázale a za zbytečně moc peněz. To nemám na mysli ani to nepodporuji, nepropaguji. Myslím jen a pouze na kvalitu a hodnotu oděvu.

Je velmi nevhodné, abyste se oblékali podle toho, co má na sobě váš obchodní protějšek. Tento argument slýchávám velmi často: „Proč bych proboha měl chodit v košili a saku, když můj zákazník na schůzku přichází v šortkách a rozšmajdaných gumových žabkách?“ Dokážete si představit, že by se číšník ve vašem oblíbeném bistru oblékal podle toho, kdo mu přijde ke stolu? Dovedete si vizualizovat chirurga, který by v případě, že mu na stůl přivezou bezdomovce s úrazem, odmítl vzít si roušku, plášť či rukavice s námitkou, že to dnes „odfiká“ takto narychlo, protože dotyčný na stole je stejně skrz naskrz něčím prolezlý? Anebo dobrého, opravdu dobrého právníka, který bude zastupovat své klienty u soudu v oděvu odpovídajícím oděvům jeho mandanta?

Jak zvládnout obchodní etiketu. Umíte telefonovat? Do kdy odpovědět na e-mail? Do 48 hodin. Když zvedám svůj telefon a přijímám hovor, všímám si, že se velká část osob v obchodní sféře nenaučila telefonovat. Znají, jak se přístroj ovládá, dokážou se bleskurychle orientovat a pohybovat mezi aplikacemi, avšak telefonování, tedy používání telefonu k dorozumívání, je pomyslným šafránem. Nedivím se. Ani jeden výrobce telefonů k tlusté knížečce návodů, jak ovládat mnohdy nesmyslné funkce přístroje, nepřikládá základní návody a doporučení, jak se při telefonování chovat.

Pánové, vždy se oblékejte lépe, než jsou oblečeni vaši obchodní partneři. Je jedno, jestli váš zákazník chodí v šortkách. Vy si to nemůžete dovolit. Nejste surfař, fotbalista nebo milionář z Baham. Jste salesman, profesionál a berete za to peníze. Vaše odměna za práci je součástí prodejní ceny. Čím hodnotnější produkt nebo službu prodáváte, tím hodnotněji se oblékejte. Vždy mějte na sobě adekvátní sako oblečené na košili s dlouhým rukávem nebo na polo triku. Skvělé kvalitní kalhoty a vynikající boty. Nic víc není potřeba. Nenoste džíny ani oděvy s viditelnými značkami. Nechejte trendy stranou, rozhodujte se pro nadčasový styl. Jste v práci, ne na módní přehlídce. Vypadat dobře není nic špatného, tak vypadejte dobře. Nebo ještě lépe.

Článek byl poprvé uveřejněn v říjnu 2020 v tištěném Formen.