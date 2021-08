Jak zvládnout obchodní etiketu: Úskalí a bonusy homeoffice

Superlife

Sousloví, kterým se to nyní hemží všude kolem, je výmyslem Neangličanů mluvících anglicky. Homeoffice je, jak ví většina anglických slovníků a kolegů lektorů, pouze místnost, ve které se nachází kancelář. Je to obdobné místo, jako je kuchyň, obývací pokoj nebo toaleta. Místnost, kterou má navíc jen hrstka českých obyvatel k dispozici. Mnohem více je v Česku odporných obřích bazénů na malých zahradách či stejně tak odporných trampolín na zahradách velkých.

Neblahým důsledkem používání angličtiny tam, kde to není vhodné či nutné, a to těmi, kteří jazyku do detailu nerozumějí, je, že valná část světa (samozřejmě s výjimkou zemí, kde je angličtina národním jazykem) udělala z noblesní místnosti ubohý institut. Z domácí kanceláře v pravém slova smyslu je nástroj, jehož pomocí firemní právníci vyklidili pronajatá patra kancelářských budov. A poslali lidi na „houmofis“. Něco jako na „nemocenskou“, na „pohřeb“ nebo na „dovču“.

A možná právě v tom je zakopaný pomyslný pes. Pracovníci ocitnuvší se najednou bez valných příprav, či dokonce bytových úprav doma, aplikují na „houmofisu“ podobné návyky, jako by byli doma. Notebook na kolenou, usazeni v sedačce. Na sobě vytahané tepláky a ošmajdané trepky, ti fashion skauti případně gumové nazouváky s názvem výrobce, jehož jedna část je na levé a druhá na pravé pantofli. Triko na doma s flíčkem od jogurtu nebo zubní pasty a domácí účes jako koruna všeho. Nebo také celý den v posteli, opřeni zády o pelest a na nočním stolku obal s drobky od tyčinky pomáhající „myslit“ a kroužky od nápojů, jak spletenec log tří audin. Home office.

Pro práci z domova má angličtina svůj název, který mnohem lépe vyjadřuje to, co se po jedinci chce: WFH, work from home, práce z domova. Až donedávna nejčastěji páteční den, ve kterém je možno ty týdenní resty zpracovat v kanceláři doma, ve shora zmíněném „homeoffice“. Prosím, nepleťte WFH s „homeworking“, což je činnost vyhrazena méně kvalifikovaným jedincům, kteří doma, nejčastěji na kuchyňském či jídelním stole, něco šijí, cosi navlékají či kompletují.

Jen málokdy podlehnu touze vzít to zkratkou. Jen na vysvětlenou: Pokud vede chodník z místa A do místa C například po úsečkách „a“ a „b“, nechodím přes trávu po úsečce „c“. Uznávám, že mnohdy se projektanti chodníků snaží plánovat ty pěšiny divně, to mě však nemotivuje, abych někomu pošlapal záhon a přitom si dodatečně ušpinil obuv. Podobně píšu i články. Nesnažím se nabízet těch osvědčených „dvanáct zaručených kroků k ultimativnímu zimnímu outfitu“ ani „pět osvědčených způsobů, jak ji sbalit“. Proto, prosím, nechápejte následující výčet jinak než hustěji strukturovaný článek. Dopřeji vám však představu, jaké by to bylo, číst článek s názvem „5 + 1 zásada etikety pro práci z domova“.

Čas – Svou práci začínejte každý den ve stejný čas, který také oznámíte kolegům a kolegyním v práci. V případě, že je běžné, že „normálně“ začínáte v 9.00 hodin a toto zvládnete i s hodinovou cestou ranní špičkou nebo přeplněnou MHD, je vhodné, abyste byli nejpozději v 9.00 hodin na značkách také doma. Ranní kávu máte již dávno za sebou, před sebou dostatečnou zásobu vody a pevně daný plán podle kalendáře. Umožněte každému z vašich kolegů či klientů, že se může cítit komfortně, když vám kolem 9.00 hodin zavolá. Ospalý hlas zní jistě jinak než hlas z práce. Obdobně se také věnujte konci pracovní doby, a pokud vše zvládáte, zaklapněte svůj notebook (což je mezi námi jen další „paskvil“ a zažitý „ingliš název“ pro laptop) v šest nebo v pět. Každý den stejně.

Hygiena – Je dost dobře možné, že jste nemohli nepřečíst můj článek o hygieně mužů z obchodních týmů v minulém čísle tohoto časopisu. Doporučuji. Proto vynechám hygienu tělesnou z obšírného popisu a napíšu, že práce z domova je práce, a do práce svůj zevnějšek upravujeme. Dokonale. Zde však mám na mysli hygienu psychickou a stravovací návyky. Pracujte klidně tři krát tři hodiny, pokud vás práce baví. Dejte si však mezi těmito „triádami“ pauzu na dobré a zdravé jídlo a půlhodinovou procházku. Tím nemám na mysli pizzu z nedalekého podniku nebo procházku k ledničce a zpět. Přezujte se, oblečte se a vyrazte na oběd, změňte tapety, odpočiňte očím, zádům a nervům. Mobil nechte doma. Svět se nezboří, pokud budete dvě hodiny k nezastižení.

Oděv – Oděvní příšery zmíněné v úvodu vystřídám tipy na oděv do práce vedené z domova. Jelikož jste v práci, zvolte tedy pracovní oděv. Pokud patříte do „cechu“ neformálně oblečených kancelářských myší, budou jistě i doma vhodné lehké chinos, dokonalá košile nebo vyžehlené polo. Vy, kteří dbáte nejen mých rad a bez saka (rozuměj nahatý) se do práce nevydáte, mějte jej vedle sebe pověšené a připravené na ramínku. Až začne on-line mítink s kolegyněmi a kolegy, jen ho hodíte na sebe a s klidem a úctou k ostatním přepnete kameru na „on“. Ve vtipech zmiňované „nahoře huj a dole fuj“ je dysfunkční. V teplácích a košili s kravatou vypadáte jako kašpar sám před sebou.

Prostor – S ohledem na svůj dlouho budovaný osobní brand dbejte, aby bylo pozadí, před nímž sedíte, vhodné. Skvěle funguje světlá stěna bez obrázků. A také bez myšáků nebo plyšáků, pokud zůstalo jediné volné místo pro vás v dětském pokoji. Nevhodně také působí, pokud máte za sebou regál plný tretek a zbytečností, zvláště je-li na nich vidět, že jsou pokažené či nefunkční. Nebo nepořádek. Není také jistě třeba, abyste stylizovali prostor jako pro novoroční projev (jiného) prezidenta. Velmi nevhodné je, aby za vámi bylo okno, které bude na monitorech ostatních způsobovat, že budete šedou siluetou. Stínem bez mimiky a pohybu očí. Obdobně působí prosklené dveře.

Výška kamery – Opravdu nelibý pohled vede směrem odspodu do vašich nosních dírek. Kamera, obvykle umístěná mnohem níže, než je střed vašeho obličeje způsobuje, že máte hlavu jako kůň, včetně jeho nozder. V případě, že si děláte na laptopu nebo PC poznámky, zapněte si přenos mítinku přes mobilní telefon. Ten umístěte tak, aby byla jeho čočka stejně vysoko, jako jsou vaše oči. Jedná se přibližně o 45 cm nad běžnou stolovou deskou. Tady se již vyplatí stojan. Český kutil dřímající téměř v každém z vás, si však jistě poradí se stříbrnou technickou páskou a mobilem přilepeným na okenním rámu.

Bonus – Úcta, respekt, empatie a takt jsou suroviny, ze kterých se v tom správném poměru vaří i ta nejlepší polévka domácí byznysové etikety. Mějte úctu k ostatním a netelefonujte jim v pracovní věci večer jen proto, že vidíte, že jsou on-line. Neskákejte jiným do řeči v případě, že máte právo hovořit všichni. Jste-li přítomni na on-line poradě, webináři nebo jiném setkání, věnujte se jen tomu a zapomeňte na mobil nebo „časák pod lavicí“. Alkohol, i přesto, že je v ledničce pár metrů od vás, nemá v pracovní době co dělat ve vašem krevním řečišti. Buďte přesní, pečliví a pracovití.

Článek byl poprvé uveřejněn v listopadu 2020 v magazínu Formen.