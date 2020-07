Je ideál moderního renesančního muže zvládnutelný v dnešní době?

Superlife

Renesanční člověk. Dle slovníku někdo, kdo má mnoho talentů a ovládá širokou oblast schopností. Původně tento pojem vznikl dle Leonarda da Vinci. Člověk, který stojí za Monou Lisou, prvotním návrhem helikoptéry, několika architektonickými poklady a základem moderní anatomie. Údajně byl také nekonečně klidný a odolal jakémukoliv hněvu a zvládl přelomit koňskou podkovu, pokud byla udělána z olova. Jednoduše řečeno, byl zosobněním antického ideálu o člověku, jeho zdraví ducha je v konjunkci zdraví těla. Původní renesanci předcházel mor, a i když neměl (díky bohu) Covid stejné následky, můžete tu temnou dobu dvou měsíců v home office opustit jako nový muž. Nebo alespoň s cílem být nový muž.

Moderní muž

Pokud jste v generaci nad dvacet pět, asi jste ještě zažili směrování. Směrování na konkrétně zaměřenou školu, výběr jednoho sportu nebo hudebního nástroje. Směřování na určitý druh zábavy, který by vás měl zajímat. To jest pozůstatkem bývalé éry, kde nebylo podporováno, aby uměl mladý muž šermovat, malovat, skládat hudbu, hrát karty, střílet z pušky, domluvil se v sedmi jazycích a bavil se čtením Aristotela. Nicméně, to právě není problém.

Zmíněný antický ideál člověka byl zásadní v tom, že sebezlepšování nikdy nekončí a že objem vědomostí a oblastí, které lze ovládnout je natolik široký, že nikdo není ve všem precizní. Muži jsou v dnešní době nejvíce obtěžkání tisíciletou představou že jejich jedinou podstatou je dodávat. Ať už jídlo na stůl nebo něco jiného. A to v době, kdy ženy vydělávají často více (a díky bohu alespoň u nás už případně stejně) než muži, není úplně logické. Krom toho, že si konečně více a více lidí začíná uvědomovat, že pouze kariérní postup a související hromadění majetku není asi cesta, která člověka uspokojí.

Renesanční člověk není ten, který ví málo o všem. Je to člověk, který ví vše o několika okruzích. Pokud celou tuto myšlenku převedeme na knihy, nemusíte být celá Encyclopedia Britannica, ale měl byste být malá knihovna, která obsahuje kompletní dílo několika lidí nebo témat.

Zvyk je železná košile

Internetová stránka The Book of Man udělala výzkum mezi tisíci muži o tom, jak vnímají tradiční maskulinitu. 79% respondentů souhlasilo, že tradiční pohled na mužnost by se měl změnit. A 65% mužů zase sdělilo, že tyto stereotypy jsou velice nebezpečné pro společnost. Stereotyp tradiční maskulinity obvykle totiž zahrnuje pouze práci, kariérní postup a neomezenou fyzickou sílu s lehce omezenějším rozhledem.

Čas na změnu

Změna nikdy nepřijde ze dne na den. Nikdy ne nestane, že 1. ledna ze z vás stane nový muž. Změna přichází až s časem a prací. Stát se moderním renesančním mužem je dlouhá práce, kterou ale necítíte jako práci. Zvětšujte si obzory. Čtěte knihy. Zvolte si několik sportů, které budete střídat. Najděte něco, u čeho můžete relaxovat po devíti hodinách v práci, ale pořád to nebude sezení u televize. Filmy? Ano. Hodláte se stát expertem na filmy od Mastroianniho? Cool. Koukejte se každý večer na jeden. Zajímalo vás vždycky, jak se dělají meče? Tak se podívejte v okolí, jestli nikdo neučí víkendové kurzy kovářství (beztak někdo ano). Chtěl jste vždycky malovat, ale musel jste chodit na fotbal? Bráním vám teď někdo jít si koupit plátno a akrylovky? Nebrání. S každým dalším krokem, který učiníte ke zlepšení sebe sama se budete cítit lépe. Je realitou, že strach z neznámých věcí a s tím spojený stres je způsobem nedostatkem rozhledu a vědomostí.

Moderní renesanční muži

Jak zmíněno, nemusíte být experti na všechno a existují, jako příklad, tři muži. Jeden ovládl politiku a umění s lidmi, druhý umění jako takové a třetí je kraluje vědě.

Barack

Ano, samozřejmě se najdou tací, kteří budou hledat chyby ve vedení vlády a jeho funkci. Ale najděte prezidenta, který byl bez poskvrnky. Když pomineme, obvykle subjektivní výhrady k jeho prezidenství, krom toho, že byl dobrý politik, který obhajoval svoje ideály, je evidentně dobrý manžel a otec, hraje basket a nedávno také vydal první akademickou práci a píše další.

Tom Ford

Vystudoval architekturu, ale ta ho nebavila. Vystudoval módu, a vytáhl z bankrotu Gucci, zatímco vedl i YSL. Následně si z ničeho vybudoval i svou vlastní značku, která kraluje moderním módním domů. Napsal a režíroval dva na Oscara nominované filmy, je otcem mladého gentlemana a vytvořil kosmetiku, která už nyní konkuruje l'Oreálu. Také se vyzná v klasických filmech jak profesor filmových fakult a mluví několika jazyky.

Elon Musk

Založil čtyři společnosti. Paypal, kde se zabýval financemi. Teslu, kde se zabývá dopravou a technologií. Space X, kde se jen tak rozhodl, že budeme žít na Marsu a létat do vesmíru. SolarCity, kde zase nabízí alternativu nekonečné energie, která nebude úplně ničit planetu. Pokud máme někoho, kdo je Tony Stark, je to Elon. Během života prý měl i epochy, kdy četl dvě knihy denně. Kódovat se naučil sám ve 12 a vytvořil hru Blastar, kterou prodal za 500 dolarů. Pak vystudoval ekonomiku a fyziku a nyní vlastní asi 20 miliard dolarů. Ač mu pověst lehce ničí jeho vlastní Twitter, v sobotu prý bude posílat může do vesmíru.