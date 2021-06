Kouření cigaret už dávno není cool, ale je mnoho dalších možností

Superlife

Do hry tak začaly vstupovat výrobky, které umožní člověku dostat do těla nikotin, ale nedochází v nich ke spalování tabáku. Tyto produkty jsou postaveny na principu, kterému se anglicky říká harm reduction, tedy snížení rizika. Ačkoli tedy nejsou stejnou očistou těla jako úplné vzdání se nikotinu, dokážou oproti klasickým cigaretám dramatickým způsobem zredukovat vedlejší následky. Tyto nové produkty tak přicházejí s jakousi nikotinovou revolucí, která umožní někdejším kuřákům užívat si svého hříchu, ale s menšími následky a bez nutnosti klasického kouření.

Jednou z firem, které se rozhodly do světa bez hoření vstoupit nejaktivněji, je i Philip Morris, tedy přední mezinárodní společnost zabývající se výrobou a prodejem cigaret, ale dnes také i bezdýmných nikotinových řešení a výrobků. Právě z její dílny pochází známý IQOS, který používá po světě už více než 16 milionů lidí. Jeho náplně připomínají klasické cigarety, jen mnohem menší. Jejich obsah je ale jiný, namísto řezaného tabáku v nich najdete poskládané a slisované proužky, které jsou vyrobeny tak, aby ideálně fungovaly s technologií ohřívání, kdy se tabák nezapaluje, ale pouze zahřeje.

Deník moderního fotra: Myčky, pračky, ledničky... V běžné domácnosti je podle průzkumů devadesát osm předmětů, které můžou způsobit rozvod. Manželství (ale i partnerský vztah), ve kterém figurují osoby opačného pohlaví, je sice mnohdy postaveno na pevných základech, ale až společné bydlení a s ním související používání domácích spotřebičů prověří, nakolik je silné.

Nevychází z něj tak dým, ale ale pouze aerosol. V Česku tento produkt už nalákal velké množství zákazníků, zhruba 450 tisíc lidí. Zajímavé je, že celé tři stovky tisíc z nich přešly na IQOS úplně, zbytek jej příležitostně kombinuje s klasickými cigaretami. K tomu se nedávno přidal i vaping, tedy elektronická cigareta IQOS VEEV. Ten na rozdíl od klasického IQOS už vůbec nevyužívá tabákové náplně, ale e-liquid, tedy vodičku, která kromě samotného nikotinu obsahuje především glycerin, příchuť a vodu. Na rozdíl od neforemných elektronických cigaret, které byly v módě před pár lety, má navíc i elegantní design a snadné vyměňování náplní.

Ačkoliv se může zdát nezvyklé, že právě tabákový gigant dnes varuje před kouřením, tato komunikace vychází z dlouhodobé strategie fi rmy, která právě těmto bezdýmným řešením věnuje stále více pozornosti a spekuluje se, že v průběhu několika let možná klasické tabákové výrobky úplně opustí. Ačkoli řadě lidí může jejich Marlboro u ranní kávy zpočátku chybět, lékaři tento trend vnímají pozitivně. I když nikdo nepochybuje, že nejzdravější alternativou je vzdát se nikotinu úplně, běžné hořící cigarety jsou v dnešní době možná tou nejhorší formou, jak jej do těla dostat. Nejvíce totiž tělu neškodí onen nikotin, ale právě dým z hoření. Kdykoli se něco pálí, vznikají totiž tisíce nejrůznějších látek, z nichž mnohé jsou zdraví škodlivé či dokonce karcinogenní. Oproti tomu zahřívání tabáku či používání beztabákových výrobků produkuje o více než 90% škodlivin méně a představuje tak výrazné snížení rizika. Jak je totiž prokázané, hlavní příčinou zdravotních potíží u kuřáků je právě dehet a látky vzniklé hořením. „Klíčovým problémem je spalování, k němuž dochází od 400 stupňů Celsia výš. Vidíme tam úplně jinou chemickou reakci, a tudíž i složení kouře je odlišné ve srovnání s aerosolem, který pochází ze zahřívaného tabáku nebo i z e-cigaret.

Jak zvládnout obchodní etiketu. Kdo je společensky významnější? Etiketa je životní styl. Stojí vám po boku při navazování známostí, kamarádství i přátelství. Je vám oporou doma, na návštěvách i ve společnosti. S etiketou v kapse vás málokterá situace překvapí. Obchodní etiketa je obchodní styl. Je to způsob, jak můžete dosáhnout úspěchů a zisku. Etiketa a její moderní forma je způsob, jak i na počátku třetího tisíciletí vytvářet skvělé obchodní vztahy, získávat zákazníky, budovat partnerství a být dobrým obchodníkem či poradcem.

U zahřívaného tabáku aerosol tvoří z devadesáti procent voda a glycerin, takže skutečně můžeme hovořit o devadesátiprocentním snížení škodlivých chemických látek. Nejsou tam také žádné pevné částice založené na uhlíku,“ řekl k tomu lékař a ředitel vědecké a medicínské problematiky u Philip Morris Patrick Picavet.

Švýcarský koncern právě do zkoumání této problematiky a vývoje nových řešení investuje nemalé finance. Od roku 2008 šlo u této fi rmy do základního výzkumu, vývoje výrobků, vědeckých studií a výrobní kapacity pro výrobky bez kouře více než 7 miliard dolarů, tedy přes 140 miliard korun. Investice zahrnují zaměstnávání více než čtyř stovek vědců a vývojářů, výstavbu vědeckého a výzkumného centra ve švýcarském Neuchâtelu, továrny, která byla zcela nově vybudována v Itálii, a přestavby továren v Řecku, Rusku, Rumunsku, Koreji a dvou výrobních linek ve Švýcarsku. A ačkoli závěry vědeckých studií připravovaných pod záštitou soukromé firmy může leckdo brát s rezervou, vědecké závěry už potvrzují i nezávislé instituce.

Kupříkladu americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA udělil loni v červenci výrobku IQOS status produktu s modifi kovaným rizikem, čímž jasně potvrdil, že od běžných cigaret je to cesta kupředu. Stalo se tak na základě předložených vědeckých důkazů, které potvrzují snížené vystavení lidského organismu vlivu škodlivých látek. Jedná se teprve o druhý výrobek, a první ve své kategorii, který může takovéto označení používat. Kromě FDA, jehož rozhodnutím přikládá odborná veřejnost na celém světě značnou váhu, roste také uznání zahřívaného tabákového výrobku IQOS v Evropě ze strany odborných institucí, mezi něž patří National Institute for Public Health and the Environment, German Federal Institute for Risk Assessment, Public Health England, Committee on Toxicity, Carcinogenicity and Mutagenicity a další. Stejný závěr ale udělá i běžný uživatel, který po pár týdnech bez „zapálení si“ dýchá znatelně lépe, vyjde rychleji do schodů a klasický kuřácký kašel u něj zcela zmizí.

Článek byl poprvé uveřejněn v červnu 2021 v tištěném Formen.