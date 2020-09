Legendární žlutý Tiffany diamant září v nové verzi Smrti na Nilu na krku Gal Gadot

Superlife

Spojte Agathu Christie a jejího Poirota, Gal Gadot a žlutý diamant Tiffany, který by vás stáhl ke dnu a nosila jej Audrey Heppburn a máte buď začátek divného vtipu, nebo zaručeně dobrý film. Světoznámý kámen nevyčístelné hodnoty o váze 128 karátů si zahraje v nové adaptaci románu Agathy Christie, Smrt na Nilu.

Vzácný žlutý diamant Tiffany Diamond, který přitahuje pozornost celého světa, byl objeven v roce 1877 jako surový diamant o hmotnosti 278,42 karátů v dolech v Kimberley v Jižní Africe a následně ho zakoupil Charles Lewis Tiffany. V roce 1878 byl z tohoto surového diamantu v Paříži vybroušen briliant ve tvaru polštářku o hmotnosti 128,54 karátů a má 82 faset.

The Tiffany DiamondAutor: Tiffany & Co.

Letos v říjnu bude společnost Tiffany & Co. propagovat nový film ve svých prodejnách i na digitálních platformách a pozornost se bude upírat na zářivé žluté diamanty Tiffany a výjimečné kolekce, které bude možné spatřit na filmovém plátně. Ve vybraných prodejnách Tiffany se objeví výběr diamantových šperků, které budou zachycovat styly z filmu „Smrt na Nilu„

„Smrt na Nilu“ známe asi všichni. Chudák Hercule jede po letech na dovolenou do Egypta, v klidu si pluje na parníku a samozřejmě někoho zavraždí. Jinak by ta kniha a následující filmy byly o ničem. Nicméně úžasná story zasazená do doby křišťálových sklenic, cigaretových špiček, velkých kožených lodnícch kufrů je naprosto ideální fit pro Tiffany Diamond, který na sobě měla i Audrey Hepburn při focení materiálů ke Snídani u Tiffanyho.