Ověřené způsoby, kterými vyléčit kocovinu

Aby následující ráno bylo co nejméně bolestivé, je dobré začít už před pitím. Kocovina je víceméně dehydratace, takže pít dostatek vody! Možná nikam přímo nebudete vyrážet, ale doufejme že se situace uklidní a mi budeme noci na vánoční drinky. Před každým pitím tudíž začněte vodou. Je to zázrak. Taky ale pijte vodu během panáků…

Co se samotných tipů na kocovinu týče, s přibývajícími lety si najdete ten vlastní osvědčený způsob vyléčení. Pokud jste jej ještě nenašli, zkuste tohle.

Vyrovnat hladinku: To funguje, pokud vám není na zvracení a jste schopen se hýbat. Sklenka toho, co jste pil večer. Je pokud ale nebudete řídit a nejdete do práce.

Vitamíny: Existují služby, které vám dodají domů i vitaminovou infuzi, která vyléčí kocovinu během půl hodiny – není na škodu kopnout do sebe pár pilulek multivitamínů.

Mastná snídaně nebo vývar: Pro žaludek jako na vodě je dobré do něj něco málo dostat. Ne každý zvládá mastnou snídani a proto zkuste třeba vývar a vzpomeňte si na to, jak když jste se v patnácti vrátil ze zábavy poprvé opilý, maminka vám udělala nudličkovou polívku.

Buď sport nebo totální vypnutí: Jsou dvě možnosti a opět, každému bude fungovat něco jiného. Jít se hned po probuzení projít do chladného vzduchu, nemusí to být přímo běh rozproudí krev osvěží vás to a zbytkáč dostanete rychleji pryč. Pak je druhá možnost a to je zůstat spát tak dlouho, jak je to možné. Pokud se taky chcete vyhnout bolesti hlavy, nechoďte spát v přetopené místnosti. Vypnout topení a otevřít okno – čerstvý vzduch dělá divy.

Vyhýbejte se kofeinu a pomerančovému džusu – to jsou nehorázné spouštěče a jen to kocovinu zhoršuje.

Pijte zodpovědně a pamatujte, ani se zbytkáčem za volant. Jakmile něco způsobíte, budete to platit.