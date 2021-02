Pokud budete někam cestovat, průvodce vám může zachránit život

Superlife

Řada lidí musela kvůli pandemii odložit cestu do své vysněné destinace a co si budeme povídat, i když se někam cestovalo, nebylo to úplně nejpohodlnější. Snad už se ale blýská na lepší časy a proto není naškodu se začít připravovat. Pořídit si správného průvodce vám skutečně může změnit zážitek z celé cesty.

Řeč je o cestovatelských knihách, z nich každá je určená pro úplně jiný typ cestovatele. Nemluvíme o šerpách a podobně, i když ti vám mohou život zachránit taky. Všichni sice máme telefony s možností si cokoliv vyhledat, ale průvodce jsou koncipované tak, že máte všechny informace na jednom místě a nemusíte si je sami vyhledávat.

Když jedete poprvé

„Pokud do dané destinace vyrážíte poprvé, je výběr průvodce relativně snadný. Když totiž dané místo vůbec neznáte, zpravidla budete chtít vidět ty nejzásadnější pamětihodnosti a nejslavnější přírodní úkazy, abyste neodjížděli s pocitem, že vám něco uniklo. V takovém případě máte výhodu, protože nemusíte hledat žádný speciální průvodce, ale vystačíte si s běžně dostupnými knihami,“ radí tisková mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. „Pokud ale nedostanete vyloženě doporučení na jednu konkrétní publikaci nebo vydavatele, raději sáhněte po těch osvědčených, jako je Lonely Planet nebo National Geographic. U takto velkých značek totiž máte jistotu velkého týmu zkušených cestovatelů, kteří informace ověřili a také na vlastní pěst vyzkoušeli,“ doplňuje Řezníčková.

Když chcete žít jako místní

Když už ale naopak poznávání turistických atrakcí máte za sebou, a teď už si chcete jet jen užívat a hledat méně známá místa, kam obvykle chodí jen místní, musíte už rady na cesty vybírat trochu pečlivěji. Dobře vám poslouží web likealocalguide.com, kde najdete tipy od místních v jakémkoli trochu větším městě, na jaké si vzpomenete. Pro tento účel je také fajn série knih The 500 Hidden Secrets, z nichž se každá věnuje jiné destinaci. Kapitoly jsou rozděleny přehledně podle toho, co zrovna hledáte - ať už je to galerie vystavující oblíbené místní umělce, anebo bar, kde dělají ty nejlepší koktejly. Série The 500 Hidden Secrets nabízí přehled méně známých míst dle konkrétního zájmu. Autor: The 500 Hidden Secrets

Když milujete architekturu a design

Pokud se chystáte cestovat po světových metropolích, neměla by vám uniknout neustále se rozrůstající edice průvodců Monocle. Možná znáte stejnojmenný mezinárodní magazín, v němž se autoři z celého světa věnují mezinárodním vztahům, zajímavým architektonickým a urbanistickým počinům, ale i architektuře či designu. Vše je doplněno moderními fotkami, a kontext vašemu výletu dodají eseje na různá témata, která jejich autoři - místní rezidenti - považovali za neodmyslitelně spjaté s daným místem.

Když milujete literaturu a hudbu

Velmi neobvyklé průvodce vydává francouzské nakladatelství Asphalte. V jeho knihách popisují své město a jeho nejzajímavější části starousedlíci, většinou spisovatelé, kteří v něm žijí, a to formou povídek. Každé části města je věnovaná jedna povídka. Soustředí se přitom na méně známé čtvrti a méně navštěvovaná místa. Na výběr je řada míst od Paříže po Buenos Aires.

Když chcete stylovou dovolenou

Pokud jdete po stylu, rozhodně sáhněte po průvodcích módních domů. Nejslavnější je zřejmě Louis Vuitton City Guide, ale své průvodce už má třeba i Bulgari. I v těchto publikacích najdete tipy na stylová místa od vyhlášených restaurací po nejlepší muzea, ale celým průvodcem, který se snaží vystihnout ducha každého města, se samozřejmě promítá móda. Cestovní průvodce Louis Vuitton jsou tak trochu ikona a rozhodně patří k vysoce stylovým záležitostem. Autor: Louis Vuitton

„Ať už si pro svoji cestu vyberete jakoukoli knihu podle svých zájmů a vlastního vkusu, vždy se podívejte na datum vydání. Jde-li o překlad do češtiny, najděte si rok, kdy byl vydaný originál. A vždy nakonec zvolte publikaci, která je nejnovější. V deset let starém průvodci, který si půjčíte od přátel, už totiž nemusí spousta informací platit, některé podniky mohou být zavřené, předělané, lišit se určitě budou i ceny. A na cestách není nic důležitějšího, než přesné a aktuální informace,“ dodává Andrea Řezníčková.