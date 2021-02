Pokud si chcete najít lepší polovičku, musíte dobře vonět

Superlife

Chemická komunikace funguje, co svět světem stojí. Probíhala dokonce už u nejprimitivnějších živočišných druhů včetně jednobuněčných organismů. A nejen u nich. I rostliny lákají pachovou stopou konkrétní druhy hmyzu, který jim následně pomáhá s opylováním.

My lidé to máme stejně. I když mluvíme o lásce na první pohled a vědomě vybíráme spíše podle fyzického vzhledu, podvědomě za nás vybírá nos a chuťové pohárky. Vůně konkrétního protějšku nám totiž dokáže dát informace o tom, jak je s námi protějšek geneticky kompatibilní. Tedy to, zda s tímto partnerem a jeho imunitním systémem počneme potomky s lepší šancí na přežití. To první polibek rozhoduje o tom, zda jsme potkali životního partnera, nebo jsme sáhli vedle.

Pachový podpis a vůně emocí

Řada studií, které na toto téma vznikly, poukazuje na to, že každý máme svůj specifický pachový podpis. Vychází především z genetiky, ale ovlivňuje ho řada faktorů včetně momentální nálady. Ano, i emoce voní. Nebo smrdí. Například frustrace či strach jsou cítit na sto honů a spolu s ostatními negativními emocemi doslova čpí. Naopak radost, štěstí, dobrá nálada ladí osobní vůni příjemným způsobem.

Ani parfémy tento pachový podpis nikdy zcela nepřebijí, maximálně ho mohou ovlivnit. Proto také především ženy mění parfémy podle nálady. Vliv na osobní vůni má i to, co jíme, pijeme, jestli a co kouříme. Proto vesměs všichni podrážděně reagujeme například, když z protějšku cítíme alkohol, zanedbanou hygienu nebo cigarety. Všechny tyto vjemy sráží samotný charakter osobní vůně a vstupují do chemické komunikace jako rušivé elementy.

Zavřete bar a típněte to

Mužům voní žena čistá

Naprostá většina mužů dává přednost přirozené ženské vůni před drahými parfémy. Důvod najdeme v mozku. V ženském mozku, konkrétně v čichovém centru, je totiž lépe vyvinutý oddíl, který vnímá chemicky vytvořené vůně. Proto mají ženy v takové oblibě parfémy, intimní spreje, toaletní vody, parfémovaná mýdla a šampony. Muži naopak lépe vnímají přírodní vůně, které můžeme bez rozpaků nazývat pachy. Nad těžkou vůní orientálního parfému omdlévá mnohá žena blahem, ale její partner se může otřást odporem. Většina žen označí zpocenou pánskou košili nebo den nošené ponožky za nechutné, mnohým mužům ten odér prostě nevadí.

Jakou vůni tedy zvolit?

Američtí vědci požádali sto manželských a mileneckých párů, aby se před tím, než půjdou do postele, umyli čistou vodou a nepoužívali při tom mýdlo. Pak se účastníků pokusu ptali, co udělal čichový zážitek s jejich sexuálním apetitem. Výsledek byl jasný. Dámy by v naprosté většině daly přednost muži umytému voňavým mýdlem. Partner omytý čistou vodou jim spíše nepatrně páchl. U mužů to dopadlo naopak. Dávali přednost ženám opláchnutým pouze čistou vodou.

