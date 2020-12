V Česku startuje nový booking server trevor.cz

Superlife

Od ostatních konkurentů na trhu odlišuje osobně prověřeným ubytováním a férovými podmínkami vůči jeho majitelům. „Zatím každou lokalitu prověřujeme opravdu osobně, do budoucna a s růstem, který očekáváme, plánujeme vytvořit síť cestovatelů, kteří nám s prověřením pomohou. Kromě toho je naším cílem i velmi intenzivní komunikace se samotnými majiteli a budování osobních vztahů, což, jak cítíme, na trhu chybí“, říká Dina Parfenovich, jedna ze zakladatelek portálu. Apartmán PáralAutor: Hynek Hampl Trevor startuje v době, kdy cestování není zrovna jednoduché a vlastně se téměř zastavilo. Zakladatelky však říkají, že jim to paradoxně dalo čas se nadechnout a připravovat projekt do sebemenších detailů včetně osobního prověření kapacit a jednání s majiteli. „Aktuální situace cestování opravdu nepřeje, ale my v trevoru věříme, že až se vše v dobré obrátí, poptávka po zajímavých místech bude velká. Jsme na ni připraveni s aktuálně 200 lokalitami, jejichž číslo nadále roste“, říká Kristýna Vrančičová, druhá zakladatelka projektu. Knížecí cestaAutor: Hynek Hampl Trevor.cz primárně nabízí především vyhledávání a rezervaci ubytování. Ta je teď ovšem velice komplikovaná, hoteliéři se často bojí rezervace potvrzovat. V budoucnu se však chystá rozšiřovat nabídku i o další služby integrované v systému, především příběhy jednotlivých míst, díky kterým zákazník pochopí genius loci daného místa. V budoucnu se pak chce zaměřit i na tzv. gastro cestování, kdy k vyhledávané lokalitě přibude i nabídka restaurací včetně možnosti rezervace nebo tipy na další možnosti vyžití pro různé skupiny zkušených cestovatelů, ať už jde o rodiny s dětmi, páry nebo jednotlivce. Hotel LatránAutor: Hynek Hampl