Gadgety, které z vás udělají ranní ptáče

Technika

Žijeme ale v moderní době a tam, kde nám brání stres, hluční sousedi nebo nedostatek pohybu nám pomůže moderní technologie. Ano, možná se dostáváme až nebezpečně do Black Mirror, ale co už.

Být ranní ptáče (a hlavně spokojené ranní ptáče) není jen o tom donutit se vstát v šest ráno a jít něco dělat. Je to o tom vstát spokojeně po kvalitním spánku a být ready na celý den.

Vybudovat si zvyk není zas tak těžké. Stejně jako si člověk během dvou týdnů navykne chodit spát ve tři ráno a vstávat v poledne, může se stejně naučit chodit spát dříve a dříve a vstávat brzy. Už naše babičky totiž říkaly, že to, co člověk naspí do půlnoci nevynahradí ani dvojnásobkem hodin po půlnoci.

Krom moderní technologie, která samozřejmě pomáhá, nesmíte zapomínat na základní a starověké věci. Dostateč čerstvého vzduchu, dostatek pohybu. Pohyb je důvod proč každý sedlák večer padl jako špalek a šlechta nemohla spát. Kofein nebo cukr taky není úplně k dobru a přemíra alkoholu může způsobit nerovnoměrný spánek a buzení.