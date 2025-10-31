Miliardář Vítek se hádá se státem o nájemné. Spor ohrožuje dostihové závodiště v Chuchli
Pražské dostihové závodiště ve Velké Chuchli míří do nejistoty. Společnost Chuchle Arena Praha začala rozesílat výpovědi nájemcům poté, co se s ministerstvem zemědělství nedohodla na nové smlouvě. Areál musí být vyklizen ve stanovené lhůtě. Ministerstvo, pod které spadá i Zemský hřebčinec Písek coby správce nájmu, argumentuje tím, že nelze dál platit stejný nájem po dvanáct let.
Budoucnost dostihového areálu v pražské Chuchli je nejistá. Společnost Chuchle Arena Praha se s ministerstvem zemědělství ani po měsíci intenzivních jednání nedohodla na nové výši nájemného. Zatímco stát požaduje 3,6 milionu korun ročně, závodiště dosud platilo 1,6 milionu a tvrdí, že na vyšší částku jednoduše nemá.
„Jednání o nové smlouvě určitě neskončí do konce měsíce. I když ministerstvo jedná aktivně a nabízí kompromisy, dohoda je stále nejistá,“ uvedla ředitelka závodiště Zuzana Rambová. Chuchle Arena podle ní už nyní hospodaří se ztrátou kolem 20 milionů korun.
Jezdecká sezona končí na konci října a začíná opět počátkem duba. To dává teoreticky prostor pro vyjednávání mezi soukromým vlastníkem a státem o případné dohodě.
Dostihové závodiště jako dárek pro manželku
Závodiště ve Velké Chuchli ovládla v roce 2017 tehdejší manželka miliardáře Radovana Vítka, Marie Vítková, která jej získala jako osobitý vánoční dar. Areál byl tehdy ve velmi špatném stavu, podle jejích slov se část pozemků proměnila doslova ve skládku. Rodina Vítkových do něj následně investovala přes 350 milionů korun – vybudovala nové parkurové kolbiště, jezdeckou akademii, hotel, prostory pro kulturní a firemní akce i další zázemí. Cílem bylo přetvořit Chuchli v multifunkční areál evropské úrovně.
Radovan Vítek, který je podle žebříčku e15 Rich List 2025 šestým nejbohatších Čechem s majetkem v hodnotě 138 miliard korun a kterému se v byznysových vodách přezdívá Žralok, se letos s Marií Vítkovou rozvedl. A po delší právní bitvě se s ní dohodl v Londýně na právním vypořádání. Podle Evidence skutečných majitelů zůstává Radovan Vítek nadále vlastníkem Chuchle Arena Praha.
Realitní magnát také nadále zůstává hlavní postavou své realitní skupiny CPI Property Group, jejíž majetek je nyní spravován prostřednictvím rodinného trustu The Vitek Family Trust založeného ve prospěch tří dětí Radovana a Marie Vítkových. Podle dostupných informací se však Vítek po rozvodu zabývá i scénářem, ve kterém by se ze skupiny CPI PG částečně nebo úplně stáhl.
Smlouva v Chuchli skončí na konci roku
Nájem závodiště platí Zemskému hřebčinci Písek, který spadá pod ministerstvo a příjmy využívá pro svůj provoz. Stát prostřednictvím hřebčince vlastní přibližně tři čtvrtiny areálu, třetinu drží samotné závodiště a asi pět procent patří soukromníkům. Současná smlouva vyprší k 31. prosinci 2025.
Výpovědi se dotknou nejen provozovatelů dostihů, ale i Střední školy dostihového sportu a jezdectví, Jockey Clubu ČR či České klusácké asociace. Podle vedení Chuchle Arena Praha ohrožuje krok státu nejen fungování areálu, ale i tradici pražských dostihů, která sahá do roku 1906.
Kvůli nejisté budoucnosti už musela Chuchle ukončit jednání o pořádání Světového poháru FEI, a řada partnerů i klientů s ní přerušila spolupráci. „Hrozí, že kvůli ztrátě obchodních příležitostí nebudeme schopni financovat ani současné nájemné,“ uvedla společnost.
Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dříve uvedl, že si přeje dohodu, ale po dvanácti letech považuje dosavadní výši nájmu za neudržitelnou. Chuchle Arena chce v provozu pokračovat, jen pokud bude ekonomicky životaschopný.