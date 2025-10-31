SIPO 2026: Česká pošta kvůli změně DPH zdraží platby až o šest korun
Placení účtu pomocí služby SIPO na pobočkách České pošty od příštího roku podraží. Důvodem je zrušení osvobození od DPH. Zákazníci si připlatí až šest korun. Službu využívají téměř tři miliony lidí, umožňuje sloučit pravidelné inkasní příkazy, typicky platby nájemného, elektřiny, vody či plynu.
Obstarávání inkasa (SIPO - Sdružené inkaso plateb obyvatelstva) už nebude v seznamu finančních činností, které jsou podle zákona osvobozené od daně. „Služba SIPO již nebude osvobozena od daně z přidané hodnoty, ceny budou proto navýšeny o DPH ve výši 21 procent,“ uvedla pošta.
Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti tak od Nového roku zdraží na 34 korun za současných 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.
SIPO umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností do jediné platby, která je automaticky stržena z účtu plátce. Nejčastěji slouží k pravidelným platbám, tedy například nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků a podobně. Před rozšířením internetového bankovnictví bylo SIPO nejjednodušším způsobem hrazení inkasa.