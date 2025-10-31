Předplatné

SIPO 2026: Česká pošta kvůli změně DPH zdraží platby až o šest korun

Česká pošta od ledna zdraží platby přes SIPO

Česká pošta od ledna zdraží platby přes SIPO Zdroj: Knight Frank

ČTK
Diskuze (0)

Placení účtu pomocí služby SIPO na pobočkách České pošty od příštího roku podraží. Důvodem je zrušení osvobození od DPH. Zákazníci si připlatí až šest korun. Službu využívají téměř tři miliony lidí, umožňuje sloučit pravidelné inkasní příkazy, typicky platby nájemného, elektřiny, vody či plynu. 

Obstarávání inkasa (SIPO - Sdružené inkaso plateb obyvatelstva) už nebude v seznamu finančních činností, které jsou podle zákona osvobozené od daně. „Služba SIPO již nebude osvobozena od daně z přidané hodnoty, ceny budou proto navýšeny o DPH ve výši 21 procent,“ uvedla pošta.

Platba SIPO na poštovní přepážce v hotovosti tak od Nového roku zdraží na 34 korun za současných 28 korun, se Zákaznickou kartou na 27 korun z dosavadních 22 korun. Kdo platí SIPO bezhotovostně inkasem z účtu a stačí mu potvrzení e-mailem, zaplatí nově sedm korun místo pěti.

SIPO umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností do jediné platby, která je automaticky stržena z účtu plátce. Nejčastěji slouží k pravidelným platbám, tedy například nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků a podobně. Před rozšířením internetového bankovnictví bylo SIPO nejjednodušším způsobem hrazení inkasa.

Začít diskuzi

Kalkulačky online

Zajímá vás výpočet mzdy, důchodu, sociální dávky, nebo třeba hypotéky? Chcete znát aktuální kurz měny? Použijte naše kalkulačky:

Mzdová kalkulačka HPP Mzdová kalkulačka DPP Mzdová kalkulačka DPČ Převod měn Srovnání mzdy v ČR Důchodový věk Starobní důchod Osobní vyměřovací základ pro důchod Předčasný důchod Invalidní důchod Hypoteční kalkulačka Refinancování hypotéky Příspěvek na bydlení Nemocenská Nemocenská OSVČ Náhrada mzdy Dlouhodobé ošetřovné Ošetřovné OČR Rodičovská Mateřská Otcovská Čistý zisk OSVČ Sociální pojištění OSVČ Zdravotní pojištění OSVČ Životní pojištění a penzijní produkty

Doporučujeme

Články z jiných titulů