Japonské hodinky Seiko jsou dostupnými luxusními hodinkami s neuvěřitelnou historií

Nás ale zajímají především jejich dostupné mechanické hodinky s automatickým nátahem, které se i u nás dají bez problému sehnat za pár tisíc.

Právě proto je Seiko bráno jako vstupní brána do světa mechanických hodinek pro drtivou většinu chronomagorů. Jsou cenově přijatelné a přitom kvalitní, dobře zpracované a nabízejí až těžko uvěřitelný poměr cena/výkon. Jak je to možné? Zaprvé je to dáno ohromným objemem, které Seiko ročně produkuje, zadruhé je to japonská touha po kvalitě, preciznosti a dokonalém výsledku, která, jako nejvyšší hodnota, přetrvává v mysli této značky více než 140 let. Ve světě hodinařiny jde o svébytný úkaz, o svébytný ekosystém, o kategorii samu pro sebe. A každý, kdo trochu žije hodinkami, nějaká seika měl, nebo má. Seika nemusejí mít vždy prestiž, ale vždycky budou mít respekt. Seiko je totiž jedním z mála výrobců náramkových hodinek, který vyrábí všechny své hodinky a strojky výhradně ve své režii. Ale nejenom to. Seiko si in-house produkuje i vlastní mazací oleje nebo svítivé sloučeniny používané v rámci luminiscence na ručičkách hodinek.

Jsou to právě tyhle detaily, které i u levných modelů zaručují kvalitu. Společnost Seiko založil v roce 1881 Kintaró Hattori (což zní podobně hustě jako „meč od Hattori Hanza“) nejdříve pod vlastním jménem, od roku 1892 pod jménem Seikosha (v překladu něco jako „Dům dokonalého řemesla“). Název Seiko, jak ho známe dnes, funguje od roku 1924. Seiko bylo a je především celosvětovým lídrem v oblasti technologie quartz, kterou dovedlo k samotné špičce. Během své existence představilo řadu inovativních řešení, v roce 1969 to byly první quartzové hodinky, následoval quartzový chronograf a v 80. letech první automatický quartz (tedy quartz dobíjený kineticky). Pro odlišení v rámci různých cílových skupin vytvořilo Seiko řadu mezinárodních sub-brandů, například dostupné Seiko 5 nebo naopak luxusní Grand Seiko.

Není v možnostech tohoto článku popsat, vyjmenovat a ukázat všechny přelomové modely, ikonické kousky, technické specialitky nebo modelové řady. Prospex, Presage, Solar, Kinetic, Perpetual Calendar, Divers, Titanium, Chronograph… a mohli bychom pokračovat. Pojďme si představit ty hraniční, které tvoří konce celého spektra. Protože čím jiným začít, než „pětkami“, a kam jinam dospět, než ke Grand Seiko. Modelová řada Seiko 5 vznikla v 60. letech a jejím úkolem bylo přilákat k mechanickým hodinkám mladou generaci. Jejich fi lozofi e stojí na samotném názvu a všechny „pětky“ proto nabízejí pětici vlastností: automatický nátah, datumovku (den/datum/nebo obojí), voděodolnost, odolné hlavní péro (Diaflex) a ochranu proti nárazům (Diashock, což je ekvivalent technologie Incabloc). Seiko 5 dodnes tvoří páteřní produktovou linii a bylo v ní vydáno, ne, to není překlep, více než 1500! různých modelů. Najdeme mezi nimi oblekovky, potápkyi pilotky. Ano, i za tři a půl tisíce korun se dají sehnat nové mechanické automaty. Pětky s označením SNXS79 stojí na pomyslném základě celé Seiko nabídky. Ideální jako první hodinky, jako dárek pro kluka, pro dědu, pro kohokoli, koho nechcete urazit baterkou v plastovém pouzdru.

Seiko Tuning, aneb geniální modifikace

Je to tak, vytunit si můžete nejen starý Civic Type R, ale i hodinky. A zejména Seiko je pro nejrůznější úpravy jako stvořené. Existuje řada firem, které vyrábějí modifikované díly, pohrávají si s povrchovou úpravou, eloxem, vyvíjejí vlastní řemeny a tahy, umějí dodat jiné sklíčko nebo jinou strukturu ciferníku. Vy si tak můžete „složit“ naprostý originál, který bude jen váš. „Jééé, ty jsou pěkný, škoda že nemaj červenou vteřinovku, pak bych do nich šel!“

Tak přesně tohle není problém. Vyměníte vložku lunety, samotnou lunetu, dáte ručičky z jiného modelu, přidáte safír s libovolnou barvou antireflexu, místo latinkou psaných zkratek dnů v rámci datumovky dáte japonský rozsypaný čaj – a máte total kustomizované hodinky, přesně takové, jaké jste vždycky chtěli, ale které nikdo v sérii nenabízel. Tady nezůstal kámen na kameni. Základ je v pouzdru legendárního diver modelu SKX007, někdo si ale pohrál s lunetou, se safírem, s datumovkou, s ručičkama…

Grand Seiko - vysoká hodinařina

Detail na lunetě hodinek Grand Seiko Autor: Seiko

Ve druhé polovině minulého století se Seiko rozhodlo zaútočit na status švýcarských značek a změnit vnímání japonských hodinek coby velkovýrobce „masovek“. Firma vyhlásila interní soutěž a výsledkem byly luxusní hodinky Grand Seiko a King Seiko. V roce 2017 se hodinky řady Grand Seiko staly samostatnou nezávislou značkou a nenesou již logo Seiko, ale pouze Grand Seiko neboli GS. Názor, že jde o „japonský Rolex“, není vůbec mimo. Co je spojuje, je neskutečná kvalita zpracování, materiálů, a koneckonců i cena. Co je od sebe odlišuje, je celá ta filozofie, image a přístup. Za Grand Seiko cítíte tu obsedantní posedlost dokonalostí. Tu naprosto maniakální snahu o co nejlepší, ale zároveň o co „nejčistší“ výsledek. Tuhle dálnovýchodní hodnotu prostě u evropských značek necítíte. Jsou GS lepší než Rolex? To není správná otázka. Jsou jiné a ano, v mnohém lepší. Sáhnete po nich, když váš rozpočet umožňuje dopřát si i „rolády“? Spíš ne. I když…

Síla švýcarské značky a její image je tak silná, že Grand Seiko si koupí jen opravdoví nadšenci, srdcaři a znalci, kteří přesně vědí, co a proč si kupují. O to vzácnější je vidět „Géeska“ na něčí ruce v reálném životě. „Cože, ty máš hodinky za dvě kila? Vždyť to jsou jen Seika! Ano, ale uvnitř je spring-drive! Óóó, tak to pak chápu!“ Spring-drive je asi největší Seiko inovací v rámci hodinkových strojků od vynálezu quartzu. V principu jde o to, že hnací pero, které jinak najdeme u všech mechanických hodinek, využívá zcela nový systém pro regulaci času, jehož výsledkem je přesnost jedné sekundy za den. Vteřinová ručička navíc po ciferníku drobně skokově neskáče, ale pohybuje se zcela plynule. Právě tento pohyb je pro majitele Grand Seiko se strojkem spring-drive tím nejvíc uspokojujícím zážitkem.

Je spousta sběratelů, kteří se zaměřují na vintage seika, ať už na diver modely z přelomu 70. a 80. let, nebo na krásné a výrazné chronografy. Ceny těchto hodinek pořád mírně rostou, protože je velmi obtížné sehnat je v solidním stavu. Nikdo je (vzhledem k tenkrát rozumné pořizovací ceně) nikdy nešetřil a je to na nich znát. Pokud jde ale o patinu a ne vyloženě zdevastovaný stav, berte je, kupte je, noste je. Jde o kus historie, o kus příběhu, který tihle sexy dělníci zanechali na zápěstích svých majitelů. Seiko „Pogue“ Chronograph. Jedny z nejvýraznějších a nejkrásnějších chronografů sedmdesátých let a velmi chtěný (a ceněný) kousek. Přezdívku „Pogue“ mají podle astronauta Colonela Williama R. Pogua, který měl podobný kousek na vesmírné NASA misi v roce 1973.

Autorem je Pavel Brázda a článek byl poprvé uveřejněn v lednu 2021 v tištěném Formen.