Měli bychom se bát TikToku?

Technika

TIKTOK JE SOCIÁLNÍ SÍŤ, ve které se všechno točí kolem krátkých videí. Nejběžnější forma sdělení je nějaký nápaditý taneček, který natočil sám autor (nebo častěji autorka), doprovázený aktuálním popovým nebo hiphopovým hitem. Videa jsou opravdu krátká: původní limit patnácti vteřin byl sice nedávno zvýšen na celou minutu, ale výjimkou nejsou ani čtyř nebo pětivteřinová dílka. Vytvořit video pro sdílení umožňuje přímo originální aplikace, vybavená všemi funkcemi, které tvůrce může potřebovat – od kompozice a střihu přes hudební editor až po všemožné fi ltry založené na umělé inteligenci. Aplikace TikToku patří ke hvězdám obou platforem, Androidu i Apple, a to jak počtem stažení, tak časem, který její uživatelé tráví životem na sociální síti. Ta svému provozovateli přináší vysoké zisky, které navíc rok od roku strmě rostou. I když navenek TikTok působí jako hračka pro děti, je to ve skutečnosti výtečně vymyšlený a zacílený podnik, který rozhodně stojí za pozornost.

PŘIDAT PŘÍSPĚVEK NA TIKTOK není jen tak: za každým klipem je aspoň trocha práce. A aby byl příspěvek úspěšný, je té práce potřeba hodně, musí mít šťávu a nápad. Úspěšnost má stejná měřítka jako na jiných sítích: počet lajků (s ikonou srdíčka) u každého příspěvku a počet followerů (sledujících) celého účtu. Obsah je napříč sítí fantasticky různorodý – od tanečních choreografi í přes nápadité triky po imitace nebo sestřihy Mr. Beana. Jarní lockdown dal vzniknout i skupinovým kreacím, ve kte rých si fotbalisti přihrávali míč nebo běžci předávali štafetový kolík, i když každý byl zavřený ve svém pokojíčku a svým kouskem nahrávky se snažil co nejefektněji navázat na pohyb autora předchozích vteřin klipu. Nechybějí ani faily neboli kiksy a selhání, doprovázené dramatickou nebo naopak vtipnou hudbou; individuální sportovní výkony, frajeřinky s auty, motorkami nebo hoverboardy, záběry nádherné přírody i newyorských bezdomovců, nepřeberná paleta klipů krčení ramen, stání ve frontě na bigmek, nebo jen zevlování na ulici za doprovodu Beyoncé nebo Pop Smoka. Na TikToku najdete opravdu všechno, včetně Richarda Krajča, předvádějícího snášení vajec (tvařme se, v zájmu zachování dekora, že to je to, oč se snaží) do rendlíku, který si drží pod zadkem. Krajčo ale na TikToku nikoho moc nezajímá.

TIKTOK JE TOTIŽ DOMÉNOU dětí a náctiletých. Statistiky říkají, že 40 procent uživatelů je ve věku mezi 16 a 23 lety a dvěma třetinám uživatelů je pod třicet. To nám, internetově starším může dopřát pocit, že je pro nás na TikToku přece jen ještě místo. Ale stupně vítězů na žebříčcích úspěšnosti mluví jasně: průměrný věk největších hvězd TikToku je kolem osmnácti let, dvacátníci jsou velkou výjimkou. Jediným exotem světového žebříčku je momentálně desátý Will Smith, který ve svých padesáti věkem vydá za tři průměrné tiktokery. Naopak začít tiktokat (pardon) může každý, kdo sice už má chytrý telefon, ale ještě ani neumí psát, natož aby měl potřebu cokoli textem sdělovat. Na TikToku hodně často uvidíte děti kolem deseti let, i ty mnohem mladší. Infantilní, veselé, ale častěji velmi šikovné a cílevědomé, předvádějící náročné prvky aerobiku, triky na skejtu nebo dokonale propracované choreografi e. Skutečný věk mladičkých umělkyň a umělců je často těžké odhadnout, protože fi ltry výrazně měnící obličejové rysy i proporce patří do základní výbavy a správný tiktoker je neváhá použít. Z třináctileté tanečnice je tak rázem diva hodná titulní stránky luxusního dámského časopisu. A TikTok, podobně jako ostatní sociální sítě, založil svůj obchodní model na vyvolávání obdobně silné závislosti, jakou vyvolávají tabákové výrobky, jejichž marketing i samotné výrobky podléhají intenzivní regulaci.

JAKO KAŽDÁ SOCIÁLNÍ SÍŤ, má i TikTok své infl uencery – hvězdy, autory udávající krok a stanovující módní trendy. Počty lajků a followerů se pohybují ve stejných řádech jako na Instagramu: český tiktoker Ondy Mikula má osm milionů sledujících, Petr Čech na Instagramu dva miliony. Šestnáctiletá Charli D’Amelio, nejsledovanější tiktokerka světa, má přes 90 milionů followerů, zatímco Instagramu kraluje Cristiano Ronaldo s 240 miliony. Mezi seznamy těch nejlepších a nejsledovanějších na obou sítích je na první pohled vidět jeden zásadní rozdíl: na špičce žebříčku českého TikToku nenajdete nikoho, kdo by byl dříve známý v jiných médiích nebo na jiné sociální síti. V celosvětové první desítce je – na desátém místě – zmíněný Will Smith, ale nikdo další. To ostře kontrastuje třeba s Instagramem, kterému u nás kralují hvězdy typu Petra Čecha nebo Leoše Mareše, světovou jedničkou je Cristiano Ronaldo. Špičkoví instagrameři byli slavní dávno předtím, než Instagram vůbec vznikl, a sociální síť je pro ně doplňkem nebo pokračováním úspěšné kariéry.