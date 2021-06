Omega: Jediná značka, která poslala své hodinky na měsíc

Technika

Jedna z nejznámnějších hodinářských firem na světě dostala jméno po fenomenálním kalibru Omega 19, který představili bratři Brandtovi už v roce 1848. Byl totiž tak neuvěřitelně přesný a kvalitní, že nakonec dal jméno samotné značce, která vznikla ve švýcarském městečku La Chaux-de-Fonds, co by kamenem dohodil od hodinářského epicentra v Le Locle.

Od té doby udává tempo v mnoha oblastech hodinářského řemesla – i mimo něj. Mezi její úspěchy patří spolupráce s vesmírným programem NASA, jde o ofi ciální časomíru olympijských her, a také ji máme spjatou s agentem 007 Jamesem Bondem. Asi každý ví, že omegy byly prvními hodinkami ve vesmíru. Nebyly ale na ruce Neila Armstronga, ale na tlustém, kombinézou nafouklém předloktí Buzze Aldrina. Šlo o model Speedmaster na nylonovém strapu obrovského průměru a z tohoto modelu se vzápětí stala jedna z nejvýraznějších hodinkových ikon, které snad každý fanoušek někdy měl, má, nebo po nich touží.

Sequent přináší další řadu svých inovativních hodinek. Na Kickstarteru už má stovky podporovatelů Hodinářský projekt, za nímž je i výrazná česká stopa, přichází po dvou letech s dalším modelem. Po úspěchu řady Supercharger² z roku 2019 hledá nyní zájemce o model Elektron. Jeho hlavní devízou je znovu unikátní kobinace chytrých hodinek, které nepotřebují baterku. Nabíjejí se totiž přerodem kinetické energie na elektrickou, zjednodušeně mávnutím ruky. Dalším lákadlem má pak být také materiálové zpracování. Podle zástupců švýcarské značky jde o vůbec první chytré samonabíjecí hodinky z titanu.

Speedmaster ale není jediný highlight. Tím druhým, neméně známým, je Seamaster. Tyhle dvě zásadní vývojové linie, pod kterými se skrývá celá plejáda modelů, prostě musíte znát. Jak už název napovídá, seamastery diktují vodnímu světu a jde o sportovně elegantní model, který se asi nejvíc proslavil ve službě Jejího Veličenstva.

Nejznámnější agent filmového plátna měl vždycky vkus. Na ženy, na auta – a mimo jiné i na hodinky. Od roku 1962, kdy se poprvé objevil Sean Connery coby agent 007 ve filmu Dr. No, je postava elegantního muže, který velmi nenuceně likviduje padouchy a zachraňuje svět, neodmyslitelně spjata s hodinkami. V sérii 25 filmů se objevila řada značek a modelů, ale když pomineme ojedinělé kroky stranou (Breitling nebo Tag Heuer), zas tak složitá matematika to není. Bond, to je Rolex, trochu Seiko, ale hlavně a především právě Omega.

Značka, která nepotřebuje představovat. Rolexky jsou prostě to nejlepší Málokterá značka má takový zvuk, takové renomé a takovou historii, jako Rolex. Rolex znají i lidé, kteří se jinak o hodinky nezajímají. Edox nebo Oris jim nic neřekne, ale Rolex vnímají jako „něco“. Rolexky skutečně stojí na vrcholu potravního řetězce v segmentu „finančně stále ještě dostupných“ luxury watches.

James Bond musí fungovat nejen ve společnosti, ale i při rozličných dobrodružstvích, která na něj číhají na každém kroku. Potřebuje proto hodinky, které budou plnit oba tyto úkoly: elegantní, ale odolné. Právě takové byly a jsou Rolex Submariner, které se objevily v prvním filmu a v postupných evolucích byly v roce 1995 nahrazeny Omegou, která se stala oficiálním partnerem filmu Zlaté oko, a spojení s Omegou funguje dodnes. Není divu, Rolex Submariner i Omega Seamaster mají podobné parametry, především jde o klasické potápky, což je v situacích, kdy řešíte souboj s hlubinnými potápěči nebo likvidujete bombu na dně oceánu, zcela nezbytné. Oba modely ale disponují i vytříbeným vzhledem, takže si po úspěšné vodní operaci můžete v klidu vychutnat svoji vodku s martini (protřepat, nemíchat) v luxusním plážovém baru – a pořád to bude v rámci dress code v pořádku.