Rolls Royce Koa Phantom - lepší auto nenajdete

Lesy i lesní byznys v Česku procházejí krizí. Kvalitní dřevo i krásné hvozdy vzala Čechům neschopnost státu řádně se starat o zelené bohatství. Nadvládu převzal kůrovec, v tuzemsku o poznání razantněji než v okolních zemích. „Když kůrovcová kalamita v roce 2015 začala, Lesy ČR to flákaly, nedělaly, co měly. Možná by bylo šikovné, kdyby státní lesy byly svěřeny krajům, když to stát neumí. Nebo kdyby se zrychlil systém veřejných zakázek, aby byl rychlejší než kůrovec,“ říká hrabě Constantin Kinský, potomek slavného šlechtického rodu a hospodář na panství ve Žďáru nad Sázavou.