Samsung a jejich úchvatný telefon Galaxy Z Fold2 5G

Velikost telefonů se z dlouhodobého hlediska odvíjí od obrovského kyvadla, které jde z extrému do extrému. Jednou čím větší, tím lepší. Pak se vrátíme k malému a skladnému. A pak zase jdeme nadruhou stranu. Nyní jsme ve fázi, kde nejen že už nestačí malý displej, ale už nestačí jen jeden. A i proto Samsung vytvořil svůj model Galaxy Fold a nyní i novou verzi. Bez debat se jedná o špičku technologického vývoje, nejen neustálé opakování toho, co už jednou bylo avšak zahaleno do nových slov a lehce upravených hran přístroje. Samsung Z Fold2Autor: Samsung Model Galaxy Z Fold2 5G je od 18. září dostupný v České republice u vybraných prodejců elektroniky, ve značkových prodejnách Samsung a na e-shopu Samsung.cz v černé (Mystic Black) a bronzové (Mystic Bronze) barvě za doporučenou maloobchodní cenu 54 990 Kč. Samsung Z Fold2Autor: Samsung K odvážnému designu nového modelu Galaxy Z Fold2 5G nedílně patří i skvělé dílenské zpracování a viditelná kvalita. Přední displej s technologií Infinity-O má úhlopříčku 6,2“ neboli 15,7 cm, takže se na něm bez problémů dají číst e-maily, sledovat navigace, nebo dokonce i fotografie či filmy, aniž byste museli přístroj otevírat. Po otevření se zjeví hlavní displej s úhlopříčkou 7,6“ čili 19,3 cm, s tenoučkými rámečky a předním fotoaparátem bez výřezu. Displej má obnovovací frekvenci 120 Hz, což je ideální pro trochu náročnější hraní her nebo lepší sledování filmů. Kromě toho má duální reproduktory, které zajišťují čistý a dynamický zvuk s vylepšenými stereoefekty. Samsung Z Fold2Autor: Samsung Galaxy Z Fold2 5G má také štíhlejší zpracování, díky němuž působí na první pohled luxusním dojmem. Hlavní displej kryje špičkové sklo Ultra Thin Glass. Důležitou součástí konstrukce je skrytý pant díky němuž může telefon sám bez jakékoli opory stát na podložce.

K tomuto telefonu také Samsung nabízí online nástroj, jak si design modelu Galaxy Z Fold2 5G upravit pomocí čtyř barevných variant pantu Hideaway Hinge – Metallic Silver (stříbrná), Metallic Gold (zlatá), Metallic Red (červená) and Metallic Blue (modrá).