Sbírka klasických aut Engine Classic Cars Gallery je otevřená veřejnosti

Technika

Přenést se do prostředí závodních tratí a filmových snímků nebo osobních vzpomínek umožní automobilová galerie Engine Classic Cars Gallery, která díky svému rozsahu a značkám jako je Ferrari, Aston-Martin, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Citroen, Lancia, BMW nebo Tatra patří mezi největší a nejpestřejší soukromé sbírky v České republice. Celkově nyní čítá téměř 300 vozů a její významnou část tvoří také ojedinělá sbírka vozů značky Porsche. Vystavené automobily návštěvníkům nabízí jedinečný pohled na sportovní, soutěžní a cestovní vozidla v původním i renovovaném stavu, která ztělesňují nejen příběhy svých původních majitelů, ale představují také důležité symboly různých historických období, ve kterých byly vyrobeny a používány.

K ozdobám galerie patří například originální soutěžní vozy Lancia Stratos HF, Fiat 131 Abarth, Alpine A110, Fiat 124 Rally, sportovní automobily Aston-Martin DB2/4 Mk III, Maserati Indy a Porsche 911 Turbo nebo sportovně laděné cestovní modely, jako například BMW 2002 Turbo, Mercedes-Benz 190 E 2.3 16V nebo Saab 900 Turbo.

V celoevropském měřítku jedinečná je poté skutečnost, že se Engine Classic Cars Gallery nachází přímo v nákupním centru Premium Outlet Prague Airport, které leží 5 minut jízdy od pražského Letiště Václava Havla. Veřejnosti je výstavní a současně prodejní galerie přístupná v rámci otevírací doby centra každý všední den, i během víkendů, od 10.00 do 20.00 hodin. V době před Vánoci, od 29.11. do 23.12. je otevírací doba centra prodloužena do 21.00 hodin.